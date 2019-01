倫敦男裝周／布魯克林挺老爸貝克漢　不忘帶新女友「見公婆」　

▲布魯克林帶新女友參加Kent & Curwen大秀。(圖/翻攝自hancross IG)

記者楊坊士/台北報導

2019年秋冬倫敦男裝周第二天,輪到有「足球金童」貝克漢(David Beckham)加入的Kent & Curwen登場,老婆維多利亞自然沒缺席,而大兒子布魯克林還帶著新女友一起現身,這個「見公婆」的舉動意外成為網友話題焦點。

▲布魯克林新女友跟貝克漢一家人互動冷。(圖/CFP)

6日舉辦的大秀,除了慣例的家人力挺外,還多了一位布魯克林的新歡:模特兒哈娜克羅斯(Hana Cross),她身穿2019年春夏系列的V領針織毛衣,跟布魯克林一路跟在穿著灰色成套西裝的「婆婆」維多利亞後面,甚至連看秀時,互動都相當冷。





▲學院派的條紋,可以是運動服元素,也能成為晚宴裝。(圖/品牌提供)



Kent & Curwen 2019秋冬系列,將精緻縫紉的男裝細節結合運動服飾,學院派的條紋、板球的白色調都變成晚宴服元素;經典的玫瑰花有了深色調,加入軍裝迷彩、手工加工的金屬線繡花,在長袖運動衫、T恤和橄欖球服裝上都看得到,象徵軍裝與精緻男裝細節的融合。

▲鴨舌帽、新玫瑰則都注入復古風格。(圖/品牌提供、翻攝自kentandcurwen IG)

另外還推出膠囊系列Garrison Tailors by Order of the Peaky Blinders,是創作總監Daniel Kearns以BBC電視劇《浴血黑幫》(Peaky Blinders)為靈感,將劇中經典的三件式粗花呢西裝、無領襯衫、羊毛西褲與鴨舌帽全換上秋天色調。而以手繪的「新玫瑰」帆布拼貼,則有維多利亞時代底片風格,增添一絲復古氣息。

