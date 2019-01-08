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倫敦男裝周／布魯克林挺老爸貝克漢　不忘帶新女友「見公婆」　

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▲布魯克林帶新女友挺貝克漢Kent & Curwen秀（圖／翻攝自hancross IG）

▲布魯克林帶新女友參加Kent & Curwen大秀。（圖／翻攝自hancross IG）

記者楊坊士／台北報導

2019年秋冬倫敦男裝周第二天，輪到有「足球金童」貝克漢（David Beckham）加入的Kent & Curwen登場，老婆維多利亞自然沒缺席，而大兒子布魯克林還帶著新女友一起現身，這個「見公婆」的舉動意外成為網友話題焦點。

▲布魯克林帶新女友挺貝克漢Kent & Curwen秀（圖／CFP）

▲布魯克林帶新女友挺貝克漢Kent & Curwen秀（圖／CFP）

▲布魯克林新女友跟貝克漢一家人互動冷。（圖／CFP）

6日舉辦的大秀，除了慣例的家人力挺外，還多了一位布魯克林的新歡：模特兒哈娜克羅斯（Hana Cross），她身穿2019年春夏系列的V領針織毛衣，跟布魯克林一路跟在穿著灰色成套西裝的「婆婆」維多利亞後面，甚至連看秀時，互動都相當冷。

▲Kent & Curwen秀（圖／品牌提供）

▲學院派的條紋，可以是運動服元素，也能成為晚宴裝。（圖／品牌提供）

Kent & Curwen 2019秋冬系列，將精緻縫紉的男裝細節結合運動服飾，學院派的條紋、板球的白色調都變成晚宴服元素；經典的玫瑰花有了深色調，加入軍裝迷彩、手工加工的金屬線繡花，在長袖運動衫、T恤和橄欖球服裝上都看得到，象徵軍裝與精緻男裝細節的融合。

▲Kent & Curwen秀（圖／品牌提供、翻攝自kentandcurwen IG）

▲鴨舌帽、新玫瑰則都注入復古風格。（圖／品牌提供、翻攝自kentandcurwen IG）

另外還推出膠囊系列Garrison Tailors by Order of the Peaky Blinders，是創作總監Daniel Kearns以BBC電視劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）為靈感，將劇中經典的三件式粗花呢西裝、無領襯衫、羊毛西褲與鴨舌帽全換上秋天色調。而以手繪的「新玫瑰」帆布拼貼，則有維多利亞時代底片風格，增添一絲復古氣息。

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關鍵字：

倫敦男裝周, Kent & Curwen, 貝克漢, 布魯克林, 女友, 哈娜克羅斯, Hana Cross
fashion.net

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