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法國潛水冠軍挑戰極寒冰湖　唯一裝備是「帝舵表」

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▲帝舵表超威！戴著進冰湖超清晰。（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

在潛水錶領域深耕已久的TUDOR（帝舵表）又有新成就了，那就是極限挑戰的「最佳助攻」！來自法國的自由潛水冠軍，日前挑戰阿爾卑斯山上的「冰湖」，身上的唯一裝備就是一只潛水錶，證明其強悍性能，是極限環境裡不可缺少的夥伴。

▲帝舵表可潛入冰湖（圖／品牌提供）

▲極限環境裡，帝舵表是他的唯一裝備。（圖／品牌提供）

法國自由潛水冠軍摩根波齊斯（Morgan Bourc’his），在極冷酷的環境裡，配戴著Pelagos（帝舵領潛型）腕錶，以沒有任何輔助及潛水設備的「自由潛水」形式探索冰壺成功，因陶瓷旋轉外圈上有夜光塗料，即便在高山、湖泊等漆黑環境或水域裡，都能清晰讀時。

▲帝舵表可潛入冰湖（圖／品牌提供）

▲夜光塗料在高山、湖泊環境都相當易讀。（圖／品牌提供）

手上這只腕錶，曾得過2015年日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève）「最佳運動腕錶獎」大獎，防水深度達500米，錶殼及錶帶使用鈦金屬材質，重量較不鏽鋼輕40%。

▲帝舵表可潛入冰湖（圖／品牌提供）

▲極限挑戰不妨考慮它。（圖／品牌提供）

另有專利的自動調節帶扣、排氦閥門功能，搭載經COSC瑞士官方天文台認證的帝舵表原廠機芯MT5612，擁有約70小時動力儲存，加上全夜光顯示，下次想要挑戰極端環境，別忘了戴上它。

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關鍵字：

帝舵表, TUDOR, 腕錶, 潛水錶, 冰湖
fashion.net

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