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連倒垃圾也要打扮！　魏如昀堅持戴錶：不然會恐慌

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▲魏如昀被手上腕錶「嚇到」，來聽聽為什麼？（影／記者楊坊士攝） 

記者楊坊士／台北報導

瑞士錶品牌Hamilton（漢米爾頓）搶在2019年開始獻上全新腕錶，邀請才女歌手魏如昀站台。平常每天戴手錶的她說：「我不戴錶會恐慌，無法掌控時間」，甚至連倒垃圾也會顧好全身造型，「不會邋遢，手錶有畫龍點睛的功能。」

▲魏如昀、費子玹出席漢米爾頓活動（圖／品牌提供）

▲魏如昀戴兩只錶出席，讚右手邊的動芯系列腕錶分數略高0.5分。（圖／品牌提供）

魏如昀透露已有約20只腕錶，目前已看準6位數的錶款，準備好趁新專輯推出時入手。她說平常去咖啡廳時，手錶能彰顯個人品味、吸引路人目光，曾經因為包包、靴子被搭訕，而非明星身份被認出，那會失落嗎？她妙回：「非常有趣。」

▲魏如昀、費子玹出席漢米爾頓活動（圖／品牌提供）

▲費子玹會在咖啡廳曬行頭。（圖／品牌提供）

旅美名模費子琁也是來賓，她分享紐約咖啡廳裡，也是秀行頭的戰場，若自己有新包、新錶，就會選擇「內用」、等著接受他人羨慕眼光。活動上她爆料因為錶太百搭，跟造型師吵起來，最後以藍色錶盤款式搭配芥末黃禮服的對比色系出線。

▲魏如昀、費子玹出席漢米爾頓活動（圖／品牌提供）

▲煙燻工藝讓腕錶更迷人。（圖／品牌提供）

漢米爾頓旗下腕錶一直跟好萊塢電影很有緣，早在1936年時出現於喜劇大師卓别林《摩登時代》的Intra-Matic超薄系列初代錶款，現在推出改款。還原當年的斜體品牌字體、H字型無限原子符號Logo及細長型時標，球面錶盤有太陽放色紋的煙燻色澤，呈現出細膩質感。

▲魏如昀、費子玹出席漢米爾頓活動（圖／品牌提供）

▲動芯腕錶尺寸加大，讓層次之美更清晰。（圖／品牌提供）

長賣款爵士動芯Open Heart系列腕錶，錶徑放大到42mm，換上全新80小時動力儲存H-10機芯，戰斧琴芯開窗設計，配上魚鱗紋打磨夾板，呈現層次之美。

品牌所屬的SWATCH集團宣布退出巴塞爾鐘錶展（Baselworld）後，預計將於3月在台灣辦小型錶展，屆時消費者能夠近距離鑑賞、當場下單，更透露有3款與電影相關的錶款，值得錶迷們期待。

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關鍵字：

魏如昀, 費子弦, 漢米爾頓, Hamilton, 腕錶
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