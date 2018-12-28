蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！　親自公布鞋子「最大亮點」





▲蔡依林親自設計籃球鞋，還轉型當帥妹！（圖／翻攝自蔡依林臉書、品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

天后蔡依林Jolin近日不只推出睽違4年的新專輯《Ugly Beauty》，另外一項作品也跟著問世：親自設計的籃球鞋！她為此還「大轉型」，綁起綠色麻花髒辮，全身被寬鬆服飾包緊緊，變身個性帥妹，另外更公開腳上鞋款的亮點，鐵粉們立刻大喊：「好期待！」

▲蔡依林全身包緊緊襯托籃球鞋。（圖／品牌提供）

曾於2017年參與設計過FENDI包，蔡依林在2018年6月擔任起PONY大中華區代言人，現在的她除了歌手、蛋糕師之外，還多了設計師的身份。這次將PONY於1988年推出的M100復古高筒籃球鞋進行改造，並親自拍攝廣告大片、解說設計巧思。

▲最大亮點是超可愛的「屋虎」吊飾！（圖／品牌提供）



此次聯名有分黑白兩色，在皮革鞋身上加入嘻哈風格的金鏈，蔡依林說明兩色的不同：「男生(黑色)是寫not your boy、女生是白色的not your girl。」隨後她超興奮公開最大亮點：「是皮熊吊飾！可以吊在鞋子上、放在包包上、當鑰匙圈。」

▲街頭潮流的設計風格，藏了Jolin與屋虎的元素，售價5,210元，是「我愛依林」的諧音。（圖／品牌提供）

這隻皮熊吊飾就是蔡依林愛犬「屋虎」的化身，可愛的絨毛材質，能夠自由拆卸下來，為鞋款增添趣味與俏皮。鞋舌、鞋帶上都印有PONY X Jolin字樣，配上科技感的藍色透明大底，展露獨特的街頭潮流風格。2019年1月2日開放預購，僅momo購物網PONY旗艦店、全台9家櫃點限量發售，鐵粉們不容錯過。

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