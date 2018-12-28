fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！　親自公布鞋子「最大亮點」

> >

▲蔡依林設計PONY鞋（圖／翻攝自蔡依林臉書、品牌提供）

▲蔡依林親自設計籃球鞋，還轉型當帥妹！（圖／翻攝自蔡依林臉書、品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

天后蔡依林Jolin近日不只推出睽違4年的新專輯《Ugly Beauty》，另外一項作品也跟著問世：親自設計的籃球鞋！她為此還「大轉型」，綁起綠色麻花髒辮，全身被寬鬆服飾包緊緊，變身個性帥妹，另外更公開腳上鞋款的亮點，鐵粉們立刻大喊：「好期待！」

▲蔡依林設計PONY鞋（圖／品牌提供）

▲蔡依林全身包緊緊襯托籃球鞋。（圖／品牌提供）

曾於2017年參與設計過FENDI包，蔡依林在2018年6月擔任起PONY大中華區代言人，現在的她除了歌手、蛋糕師之外，還多了設計師的身份。這次將PONY於1988年推出的M100復古高筒籃球鞋進行改造，並親自拍攝廣告大片、解說設計巧思。

▲蔡依林設計PONY鞋（圖／品牌提供）

▲蔡依林設計PONY鞋（圖／品牌提供）

▲最大亮點是超可愛的「屋虎」吊飾！（圖／品牌提供）

此次聯名有分黑白兩色，在皮革鞋身上加入嘻哈風格的金鏈，蔡依林說明兩色的不同：「男生(黑色)是寫not your boy、女生是白色的not your girl。」隨後她超興奮公開最大亮點：「是皮熊吊飾！可以吊在鞋子上、放在包包上、當鑰匙圈。」

▲蔡依林設計PONY鞋（圖／品牌提供）

▲蔡依林設計PONY鞋（圖／品牌提供）

▲街頭潮流的設計風格，藏了Jolin與屋虎的元素，售價5,210元，是「我愛依林」的諧音。（圖／品牌提供）

這隻皮熊吊飾就是蔡依林愛犬「屋虎」的化身，可愛的絨毛材質，能夠自由拆卸下來，為鞋款增添趣味與俏皮。鞋舌、鞋帶上都印有PONY X Jolin字樣，配上科技感的藍色透明大底，展露獨特的街頭潮流風格。2019年1月2日開放預購，僅momo購物網PONY旗艦店、全台9家櫃點限量發售，鐵粉們不容錯過。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

蔡依林, PONY, 髒辮, 籃球鞋, 設計師, 嘻哈, 帥妹, 屋虎
fashion.net

熱門文章

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

ET Fashion

推薦閱讀

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！　「瀟灑搓手」帥到微博暴動

朴敘俊4招「男友穿搭」帥哭網友！　大地色＋瞇瞇眼微笑暖炸

NIKE推「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

2019年「四大生肖犯太歲」　改運秘笈全公開！ 他對我是真心的嗎？網友分享檢視心意「唯一準則」吸萬人按讚 艾莉絲堅持自己的愛美方式　38歲狀態好到連法國女人都驚訝 孫芸芸穿千元潮鞋秀穿搭內功　網誇「便宜的鞋子被穿得好貴好高級」 揮別9年水煮餐！蔡依林「改變飲食」吃飽又能瘦得美美噠 【奧斯塔羅】愛說教、急性子　你討人厭的個性是什麼？ 怎麼捨得吃下去！超療癒「柴犬棉花糖」瞇眼吐舌有夠萌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面