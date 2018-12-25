木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！　「瀟灑搓手」帥到微博暴動

▲G-SHOCK請出木村拓哉當代言人，拉抬不少買氣。（圖／翻攝自G-SHOCK微博）

記者楊坊士／台北報導

亞洲巨星木村拓哉近期動作頻頻，12月初才登台參加2018亞洲時尚大賞，22日又因全新身份：日系潮流錶品牌G-SHOCK代言人現身上海。在預告影片中，他穿著帥氣西裝，以瀟灑、俐落的「搓手」動作秀錶，讓微博網友暴動留言：「簡直行雲流水」、「神仙代言人」、「我只想流口水。」





▲木村拓哉在形象影片中的「搓手秀錶」動作帥暈網友。（圖／翻攝自YouTube）

木村大神的15歲愛女木村光希，在2018年升格精品圈新寵兒，自己則是在年底成為G-SHOCK中國區代言人，而在22日的活動完，穿著黑色西裝的他還開設微博，並錄影片向網友揮手致意：「大家晚上好，我開通微博了，請大家多多關注，謝謝。」

▲（左）MRG-G2000R腕錶，台灣預計將於2019年初上市、（右）複合式錶帶飛行錶款MTG-B1000D。（圖／翻攝自www.casio-intl.com、品牌提供）

手腕上的錶，是全新的MRG-G2000R，是採用全新耐用舒適柔軟樹脂錶帶款式，提升防震與耐磨性，錶帶有日本傳統毘沙門亀甲（Bishamon Kikko）圖案錶帶，可利用藍牙、GPS衛星信號及無線電波時間調整時間，台灣預計2019年1~2月上市。

▲木村拓哉用皮衣搭配不鏽鋼腕錶，令人好想跟大神戴同款！（圖／翻攝自G-SHOCK微博、品牌提供）

而在影片中及官方微博上曝光的造型中，木村拓哉還用西裝搭配了10月底推出的複合式錶帶飛行錶款MTG-B1000D，或用皮衣搭配金屬外型的GMW-B5000D-1。有了大神的親身演繹，讓腕錶都引起網友高度興趣，瘋狂留言詢問：「哪裡可買」、「帥到死」、「為了你要入手一只」，也坐等木村拓哉的下一波帥照來襲。

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