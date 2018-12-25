fb ig video ETtoday search mobile

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！　「瀟灑搓手」帥到微博暴動

> >

▲木村拓哉代言G-SHOCK（圖／翻攝自G-SHOCK微博）

▲G-SHOCK請出木村拓哉當代言人，拉抬不少買氣。（圖／翻攝自G-SHOCK微博）

記者楊坊士／台北報導

亞洲巨星木村拓哉近期動作頻頻，12月初才登台參加2018亞洲時尚大賞，22日又因全新身份：日系潮流錶品牌G-SHOCK代言人現身上海。在預告影片中，他穿著帥氣西裝，以瀟灑、俐落的「搓手」動作秀錶，讓微博網友暴動留言：「簡直行雲流水」、「神仙代言人」、「我只想流口水。」

▲木村拓哉代言G-SHOCK（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉在形象影片中的「搓手秀錶」動作帥暈網友。（圖／翻攝自YouTube）

木村大神的15歲愛女木村光希，在2018年升格精品圈新寵兒，自己則是在年底成為G-SHOCK中國區代言人，而在22日的活動完，穿著黑色西裝的他還開設微博，並錄影片向網友揮手致意：「大家晚上好，我開通微博了，請大家多多關注，謝謝。」

▲木村拓哉代言G-SHOCK（圖／翻攝自www.casio-intl.com、品牌提供）

▲（左）MRG-G2000R腕錶，台灣預計將於2019年初上市、（右）複合式錶帶飛行錶款MTG-B1000D。（圖／翻攝自www.casio-intl.com、品牌提供）

手腕上的錶，是全新的MRG-G2000R，是採用全新耐用舒適柔軟樹脂錶帶款式，提升防震與耐磨性，錶帶有日本傳統毘沙門亀甲（Bishamon Kikko）圖案錶帶，可利用藍牙、GPS衛星信號及無線電波時間調整時間，台灣預計2019年1~2月上市。

▲木村拓哉代言G-SHOCK（圖／翻攝自G-SHOCK微博、品牌提供）

▲木村拓哉用皮衣搭配不鏽鋼腕錶，令人好想跟大神戴同款！（圖／翻攝自G-SHOCK微博、品牌提供）

而在影片中及官方微博上曝光的造型中，木村拓哉還用西裝搭配了10月底推出的複合式錶帶飛行錶款MTG-B1000D，或用皮衣搭配金屬外型的GMW-B5000D-1。有了大神的親身演繹，讓腕錶都引起網友高度興趣，瘋狂留言詢問：「哪裡可買」、「帥到死」、「為了你要入手一只」，也坐等木村拓哉的下一波帥照來襲。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

木村拓哉, G-SHOCK, 代言人, 腕錶, 西裝, 皮衣, 微博
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

你絕對沒看過「月球背面」！　OMEGA錶上有解答

每分鐘轉換都不同！　極簡時鐘用「液體」傳遞時光流動之美

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」 昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」　粉絲敲碗急問哪牌，幫妳找到了！ 48歲莫文蔚身材比女大生更辣　曾說「不會胖是基因」實際上背後血淚史超心酸 《比悲傷》7金句後勁太強：如果一個人不在了，就不是永遠 DC最性感的女英雄是誰？陽光健美「神力女超人」VS尺度破表「梅拉女王」 髮色好膩？試試5款大勢色！氣質爆棚「花崗岩褐」最推薦 林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面