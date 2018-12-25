每分鐘轉換都不同！　極簡時鐘用「液體」傳遞時光流動之美

▲看似文青風的時鐘，其實超特別。（圖／翻攝自www.hellorhei.com）

記者楊坊士／台北報導

上回介紹過一款彷彿能讓時間跳起舞的時鐘Ferrolic，最近又有一款類似設計的設計引起高度關注。同樣以磁鐵引導液體顯時，能夠真的感受時光更迭的流動美，更強調著「每分鐘轉換都是不同動作」，讓看時間多了一絲驚喜與趣味。

▲運用磁力讓液體流動顯時，相當特別。（圖／翻攝自www.hellorhei.com）

有著許多發明的塞爾維亞工業設計師Damjan Stanković，在2015年與Marko Pavlović共同設計出「Rhei液體時鐘」，運用28個步進馬達（Stepper Motor）引導鐵磁流體去指示每分鐘的跳轉，是經過一年努力的成果。

▲時間彷彿在「跳舞」！（圖／翻攝自www.hellorhei.com）

不需要高貴的金屬材質打造機芯、外框，整體走極簡、幾何線條的文青風格，就是要你把目光集中在「時間的流動」上。黑色的鐵磁流體快速的形成不同數字，同樣有著在跳舞的動感氛圍，使人目不轉睛地期待下次的時間更迭。

▲好期待趕快上市啊～（圖／翻攝自www.hellorhei.com）

用特殊、具創意的方式顯示時間，充滿魔性又療癒的視覺效果，奪下德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award），最重要的是，真的能感受到「時間流動」的字面意涵。但目前僅是原型，讓我們一起靜靜期待它量產的那天到來。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

Rhei - time flows. Literally from rollercoaster on Vimeo.