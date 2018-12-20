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風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

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▲Christophe Claret花瓣占卜錶（圖／品牌提供）

▲超浪漫的「花瓣占卜錶」換上奢華材質，誰能不傾心？（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

獨立製錶品牌Christophe Claret曾推出過令人揪心的「花瓣占卜錶」，想知道對方心意，不用再拼命猜忌、懷疑，透過手錶的設計巧思就能找到解答。現在這只錶再換上如天鵝絨般的錶帶、深藍色珍珠母貝錶盤，占卜時更具奢華、浪漫氛圍，叫人怎能不傾心？

▲這錶能藏愛的訊息、進行「花瓣占卜」（圖／品牌提供）

▲先前的版本較以清新氛圍為主。（圖／品牌提供）

2014年專為女性推出的複雜腕錶Margot，中間的花瓣、珍珠母貝錶盤及錶圈上的鑲鑽已經夠迷人，了解其功能便會立刻醉倒。按下2點鐘位置的按鈕，腕錶會發生清亮的音簧共鳴，8點鐘位置視窗能欣賞被敲擊瞬間，接著神奇的事情就發生了。

▲Christophe Claret花瓣占卜錶（圖／翻攝自Christophe Claret FB）

▲隨時都能進行「花瓣占卜」猜測對方心意。（圖／翻攝自Christophe Claret FB）

花瓣會隨機掉落1~2片，錶盤4點鐘位置處，會以法文書寫字體顯示Un peu（一點點），beaucoup（很多），passionnément（熱情地），à la folie（瘋狂地） ，pas du tout（完全不）。看到最後一片花瓣時，便能窺探對方心意，為複雜女人心找到解答，奪下當年日內瓦高級鐘錶大賞（GPHG）最佳仕女複雜功能腕錶獎肯定。

▲Christophe Claret花瓣占卜錶（圖／品牌提供）

▲新款呈現出奢華貴氣風格，售價7,380,000元。（圖／品牌提供）

2018年末換上新材質，新款Margot腕錶採用深藍色珍珠母貝錶盤、錶圈級錶耳得利面鑲嵌寶石改為中等尺寸，3、6和9點鐘位置鑲嵌梨形鑽石，雌蕊則由粉紅色藍寶石點綴。錶帶改成如天鵝絨材質的藍色鱷魚皮，錶背也有8顆三角形寶石，象徵著希望、激情、柔情等感受。限量20只，想要來猜猜他到底在想什麼嗎？

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▲來看看「花瓣占卜錶」要怎麼玩？（影／記者楊坊士製）

關鍵字：

風．LUXURY, Christophe Claret, 占卜, 花瓣, 獨立製錶
fashion.net

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