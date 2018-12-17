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Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

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▲pre-sihh 2019 卡地亞（圖／品牌提供）

▲卡地亞在2019年初的錶展上，把經典酒桶型腕錶再升級。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）即將1月14日登場，各品牌已陸續公布全新設計。Cartier（卡地亞）再次追本溯源，首波以1906年誕生的酒桶形腕錶Tonneau為主角，保留其經典曲線外型，再增加了鏤空、雙時區的設計，通透視覺使機械結構之美一覽無遺。

▲pre-sihh 2019 卡地亞（圖／品牌提供）

▲1906年推出的Tonneau腕錶，在當年是相當前衛的設計。（圖／品牌提供）

Tonneau腕錶在誕生當年，獨特造型打破圓形懷錶的傳統，長方形與橢圓形並重、略彎拱形狀的錶殼，讓腕錶更貼合手腕，皆屬重大結構修改。而當時盛行用K金製作，此腕錶選用鉑金打造，都展現品牌的大膽前衛精神。

▲pre-sihh 2019 卡地亞（圖／品牌提供）

▲2019年新款保留經典設計。（圖／品牌提供）

將於2019年錶展登場的全新款，保留原款的經典設計，像是羅馬數字時標、分鐘軌、凸圓形上鍊錶冠、皮革錶帶及錶耳螺絲。一體成型的錶圈，與錶耳輪廓融為一體，凸顯精準製錶工藝。玫瑰金款錶盤呈現香檳色；鉑金款錶盤則是銀色光澤。

▲pre-sihh 2019 卡地亞（圖／品牌提供）

▲雙時區鏤空腕錶，徹底展現卡地亞美學與工藝，各限量100只。（圖／品牌提供）

另一大重點便是全新的Tonneau 雙時區鏤空腕錶 ，弧型錶殼搭載有驅動雙時區裝置的9919 MC型機芯，因應修長造型，將齒輪系全設置於6時和12時之間，機芯結構也經過修改，呈現弧拱造型。透過按下4時位置的錶冠，就能以跳轉一小時方式調校第二時區，同時傲秀精湛工藝與創新精神。

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關鍵字：

SIHH, Cartier, 卡地亞, 酒桶, Tonneau, 腕錶, 鏤空, 曲線, 雙時區
fashion.net

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