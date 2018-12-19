Pre-SIHH 2019／愛馬仕錨鍊跑到錶盤裡　優雅、俏皮一起戴上

▲有發現Cape Cod系列腕錶，哪裡不一樣了嗎？（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

為了即將於2019年1月中旬登場的日內瓦高級鐘錶展（SIHH），參展品牌都開始釋出新錶資訊搶目光。Hermes（愛馬仕）將經典的「錨鍊」設計再添加了巧思，不僅是錶殼，更「跑」進錶盤裡，並用鑽石、寶石鑲嵌，優雅與俏皮兩種迷人特質，就能一起戴上手。

▲滿滿的「錨鍊」增添視覺趣味。（圖／品牌提供）

愛馬仕在2018年首度加入SIHH，作品、展場裡都以趣味風格貫穿，給人滿滿驚喜，成為一大亮點，也讓2019年新作品走向，備受錶壇關注。在首波公開的腕錶裡，可以發現是在「錶盤」上玩創意，似乎了給了些提示。

▲單圈、雙圈錶帶設計，展現時髦風格。（圖／品牌提供）

此腕錶屬於經典的Cape Cod系列，源自家族第四代傳人Robert Dumas於1938年，從船舶上錨鍊得到的靈感的，再由1991年設計大師Henri d’Origny化為「長方形中帶有正方形」的錶殼，兼具原創、嚴謹又帶點俏皮感的設計，成為品牌經典。

▲優雅、貴氣外，還多了點俏皮感。（圖／品牌提供）

2019年全新款式，將兩個有連結的錨鍊作為錶盤主角，黑白兩款各鑲嵌黑色尖金石與砂金石、鑽石與白色珍珠母貝，並搭配著亮面黑及霧面白鱷魚皮錶帶。品牌Logo更偏移到左上角，搭配纖細的棒狀指針、兩側錶殼上的鑽石，為時髦女性同時增添優雅、貴氣與活潑大膽，令人迫不及待看到本尊！

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