你絕對沒看過「月球背面」！　OMEGA錶上有解答

▲OMEGA新錶讓你看到「月球背面」。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

你知道嗎？由於月球繞地球公轉的周期，與自轉周期相同，因此在地球上只能看到月球的正面，想一窺月球「背面」的神秘面紗嗎？OMEGA（歐米茄）全新的腕錶上就能找到解答！

▲因應阿波羅8號任務50週年，OMEGA推出新錶紀念。（圖／品牌提供）

1968年，執行阿波羅8號任務的太空人，配戴著OMEGA超霸腕錶，飛到外太空成為首批見到月球背面的人類。時隔50年，品牌推出全新超霸月之暗面阿波羅8號腕錶致敬，並將月球的正面與背面都呈現在錶上。

▲特殊處理的機芯呈現如月球表面的模樣。（圖／品牌提供）

整只錶採用黑色氧化鋯陶瓷打造，為了凸顯對比感，特別在碼錶指針塗上黃色亮漆區別，測速計刻度與錶冠添加超螢光塗料，黑色皮革錶帶上也嵌入黃色橡膠讓視覺更豐富。最特別的是，鏤空錶盤可看到經過「雷射燒蝕」處理的黑化機芯，在橋板與機板上呈現真實的月球模樣。

▲錶底蓋鐫刻的話也別具意義。（圖／品牌提供）

另外錶底蓋上還鐫刻著當年阿波羅8號任務指揮艙駕駛員Jim Lovell，在太空船從無線電通訊範圍消失前幾秒鐘說的話：「WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE」（我們在另一面再會），接著展開人類史上極為重要的探索任務。這只腕錶延續OMEGA與太空的深厚連結，並永遠保存著這段傳奇故事。

▲宇舶錶則是致敬瑞士的馬特洪峰。（圖／品牌提供）

從大自然中取得靈感的還有HUBLOT（宇舶錶），持續積極發展創新工藝，全新Big Bang Zermatt 計時碼錶為了向瑞士馬特洪峰致敬，採用周圍岩石礦層的板岩，結合碳纖維製成錶圈。9點鐘錶秒盤及錶背皆鐫刻馬特洪峰圖案（41mm女錶鐫刻於3點鐘位置），無時無刻都給你能征服陡峭山岳的勇氣與毅力。

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