你絕對沒看過「月球背面」！　OMEGA錶上有解答

你知道嗎?由於月球繞地球公轉的周期,與自轉周期相同,因此在地球上只能看到月球的正面,想一窺月球「背面」的神秘面紗嗎?OMEGA(歐米茄)全新的腕錶上就能找到解答!

1968年,執行阿波羅8號任務的太空人,配戴著OMEGA超霸腕錶,飛到外太空成為首批見到月球背面的人類。時隔50年,品牌推出全新超霸月之暗面阿波羅8號腕錶致敬,並將月球的正面與背面都呈現在錶上。

整只錶採用黑色氧化鋯陶瓷打造,為了凸顯對比感,特別在碼錶指針塗上黃色亮漆區別,測速計刻度與錶冠添加超螢光塗料,黑色皮革錶帶上也嵌入黃色橡膠讓視覺更豐富。最特別的是,鏤空錶盤可看到經過「雷射燒蝕」處理的黑化機芯,在橋板與機板上呈現真實的月球模樣。

另外錶底蓋上還鐫刻著當年阿波羅8號任務指揮艙駕駛員Jim Lovell,在太空船從無線電通訊範圍消失前幾秒鐘說的話:「WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE」(我們在另一面再會),接著展開人類史上極為重要的探索任務。這只腕錶延續OMEGA與太空的深厚連結,並永遠保存著這段傳奇故事。

從大自然中取得靈感的還有HUBLOT(宇舶錶),持續積極發展創新工藝,全新Big Bang Zermatt 計時碼錶為了向瑞士馬特洪峰致敬,採用周圍岩石礦層的板岩,結合碳纖維製成錶圈。9點鐘錶秒盤及錶背皆鐫刻馬特洪峰圖案(41mm女錶鐫刻於3點鐘位置),無時無刻都給你能征服陡峭山岳的勇氣與毅力。

