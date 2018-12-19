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錶界再震！　SIHH、Baselworld兩大錶展將「接軌」舉辦

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▲SIHH錶展（圖／翻攝自www.sihh.org）

▲自2020年開始，世界上兩大錶展將「接軌」舉辦。（圖／翻攝自www.sihh.org）

記者楊坊士／綜合報導

2018年的鐘錶產業可說是相當震盪，繼SWATCH集團宣布退出巴塞爾鐘錶展（Baselworld）、RICHARD MILLE及AP將退出SIHH錶展後，19日這世界上兩大錶展發表共同聲明，表示展期將於2020年「接軌」舉辦，並挪到4月底至5月初展開。

▲SWATCH集團退出巴塞爾鐘錶展（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士斯沃琪集團現任總裁尼克海耶克（Nick Hayek ）在7月底拋出震撼彈。（圖／達志影像／美聯社）

細數2018年的錶界震撼彈，從7月底由全球最大鐘錶集團瑞士斯沃琪集團（Swatch Group）開第一槍，認為傳統鐘錶產業已不適合快節奏的時代，加上展場租金、支付工作人員及賓客參展的費用過於昂貴，因此宣布退出全球規模最大的巴塞爾鐘錶展2019年展覽。

▲Audemars Piguet（愛彼，AP） 2018 SIHH錶展（圖／品牌提供）

▲AP要濃縮、精簡化經銷商。（圖／品牌提供）

9月底時，RICHARD MILLE、Audemars Piguet（愛彼，AP）也接連宣布日內瓦高級鐘錶展（SIHH），將採用旗艦店、減少經銷商管道，與收藏家、錶迷及消費者建立起更緊密、直接的溝通方式。接著Corum（崑崙錶）則於10月初表態，宣布退出2019年巴塞爾鐘錶展，透露將於三大洲舉辦活動取代。

▲觀點／SIHH年輕化（圖／記者姜國輝攝）

▲銜接展期對於歐洲以外的訪客更便利。（資料照／記者姜國輝攝）

12月19日，SIHH及Baselworld兩大錶展共同發布聲明，宣布將於2020年「銜接」，前者將於4月26日至29日在瑞士日內瓦舉辦，後者將於4月30日至5月5日在巴塞爾舉辦。聲明中指出「這對整個行業都是好消息，展期銜接對於歐洲以外的訪客、參訪媒體來說，更為便利，不需要在短短幾週內頻繁往來瑞士。」

▲觀點／SIHH年輕化（圖／記者姜國輝攝）

▲2018年的鐘錶產業相當震盪。（資料照／記者姜國輝攝）

創立於1917年的巴塞爾鐘錶展，至今已超過100年歷史，而在1991年時，卡地亞、伯爵、名士等5個品牌出走成立日內瓦高級鐘錶展。兩大錶展在2007年前都是於3月先後舉辦，後來才獨立為1月、3月各自舉行。如今將恢復，代表著製錶產業的破冰，而銜接展期將一路延續至2024年。

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關鍵字：

SIHH, Basel, Baselworld, 錶展, 鐘錶, 2020
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