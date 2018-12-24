林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

▲來聽聽林志穎對於手上腕錶的看法。（影／記者楊坊士攝）



記者楊坊士／台北報導

瑞士高級製錶品牌Roger Dubis（羅杰杜彼）即日起至2019年1月10日，在台北101購物中心舉辦錶展，邀請升格賽車隊老闆的男星林志穎站台，戴上全球限量28只的藍寶堅尼聯名腕錶，直呼：「幾乎完美，希望是聖誕禮物。」





▲林志穎圓了賽車手的夢想。（圖／記者周書羽攝）

2017年與好友成立「平坐車隊」，2018年在CES大賽中取得好成績，讓有「賽車夢」的林志穎說：「圓了從小到大的夢想，並超越自己的夢想。」他甚至表示「比得到金曲獎、金鐘獎更開心。」另外透露2019年會繼續在賽車界努力，期望拿到更多獎項。

▲林志穎表示手上的腕錶細節幾乎完美。（圖／記者周書羽攝）

至於要怎麼一步步實現夢想，林志穎表示：「每年會訂好目標，要精準、有效率的方式去達成。」他補充平時不喜歡被束縛、不戴珠寶首飾，但會常戴錶，「可以不斷提醒自己時間，拍戲總是準時或提早到。」

▲錶展裡有（左）王者系列 Aventador S 鏤空雙擒縱跳秒腕錶、（右）王者系列倍耐力雙飛行陀飛輪腕錶。（圖／品牌提供）

這次配戴羅杰杜彼與Lamborghini（藍寶堅尼）聯名的Excalibur Aventador S鏤空雙擒縱跳秒腕錶系列，結合標誌性「星辰鏤空」概念與「引擎室拉桿」的機芯設計，令林志穎大讚：「好像戴上一台藍寶堅尼在手上，是非常難得、年輕又大器的瑞士工藝。」

▲錶展現場可以去「巨型賽車帽」體驗。（圖／品牌提供）

即日起在台北101購物中心舉辦「卓絕機械 桀驁馳騁」錶展，除了與藍寶堅尼聯名腕錶，還有攜手Pirelli（倍耐力）合作的錶款，現場僅有2只，但中央擺設「巨型賽車帽」，可以體驗賽車的極速震撼，其他錶款可以前往2樓的專賣店鑑賞。

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