fb ig video ETtoday search mobile

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

> >

▲來聽聽林志穎對於手上腕錶的看法。（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

瑞士高級製錶品牌Roger Dubis（羅杰杜彼）即日起至2019年1月10日，在台北101購物中心舉辦錶展，邀請升格賽車隊老闆的男星林志穎站台，戴上全球限量28只的藍寶堅尼聯名腕錶，直呼：「幾乎完美，希望是聖誕禮物。」

▲▼ 林志穎Roger Dubuis腕錶展開幕嘉賓 。（圖／記者周書羽攝）

▲林志穎圓了賽車手的夢想。（圖／記者周書羽攝）

2017年與好友成立「平坐車隊」，2018年在CES大賽中取得好成績，讓有「賽車夢」的林志穎說：「圓了從小到大的夢想，並超越自己的夢想。」他甚至表示「比得到金曲獎、金鐘獎更開心。」另外透露2019年會繼續在賽車界努力，期望拿到更多獎項。

▲▼ 林志穎Roger Dubuis腕錶展開幕嘉賓 。（圖／記者周書羽攝）

▲林志穎表示手上的腕錶細節幾乎完美。（圖／記者周書羽攝）

至於要怎麼一步步實現夢想，林志穎表示：「每年會訂好目標，要精準、有效率的方式去達成。」他補充平時不喜歡被束縛、不戴珠寶首飾，但會常戴錶，「可以不斷提醒自己時間，拍戲總是準時或提早到。」

▲林志穎出席羅杰杜彼錶展（圖／品牌提供）

▲錶展裡有（左）王者系列 Aventador S 鏤空雙擒縱跳秒腕錶、（右）王者系列倍耐力雙飛行陀飛輪腕錶。（圖／品牌提供）

這次配戴羅杰杜彼與Lamborghini（藍寶堅尼）聯名的Excalibur Aventador S鏤空雙擒縱跳秒腕錶系列，結合標誌性「星辰鏤空」概念與「引擎室拉桿」的機芯設計，令林志穎大讚：「好像戴上一台藍寶堅尼在手上，是非常難得、年輕又大器的瑞士工藝。」

▲林志穎出席羅杰杜彼錶展（圖／品牌提供）

▲錶展現場可以去「巨型賽車帽」體驗。（圖／品牌提供）

即日起在台北101購物中心舉辦「卓絕機械　桀驁馳騁」錶展，除了與藍寶堅尼聯名腕錶，還有攜手Pirelli（倍耐力）合作的錶款，現場僅有2只，但中央擺設「巨型賽車帽」，可以體驗賽車的極速震撼，其他錶款可以前往2樓的專賣店鑑賞。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

林志穎, Roger Dubuis, 羅杰杜彼, 藍寶堅尼, 聖誕節, 腕錶, 禮物, 藍寶堅尼
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

《男朋友》宋慧喬女神地位升級！　成CHAUMET亞洲首位大使

楊謹華200萬婚戒曝光！　被寶格麗套牢當「陳太太」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」　粉絲敲碗急問哪牌，幫妳找到了！ 37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」 《比悲傷》7金句後勁太強：如果一個人不在了，就不是永遠 48歲莫文蔚身材比女大生更辣　曾說「不會胖是基因」實際上背後血淚史超心酸 反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」 林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物 DC最性感的女英雄是誰？陽光健美「神力女超人」VS尺度破表「梅拉女王」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面