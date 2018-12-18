楊謹華200萬婚戒曝光！　被寶格麗套牢當「陳太太」

▲楊謹華被寶格麗套牢，升格「陳太太」！（圖／翻攝自楊謹華臉書、品牌提供）



記者楊坊士／台北報導

女星楊謹華與石油富商Ben交往2年，18日登記結婚，並在臉書上公布喜訊、甜蜜捧臉照說：「我是陳太太」。兩人手上的BVLGARI（寶格麗）對戒在黑白風格照片裡，相當引人注目。求婚戒同樣來自寶格麗，更鑲嵌1.5克拉鑽石，市價初估200萬元，讓楊謹華心甘情願被套牢。

▲Corona系列鑽戒，是以新娘頭戴花環為靈感。（圖／品牌提供）

楊謹華的婚戒是BVLGARI Bridal Corona系列鑽戒，Corona在義大利文中有「王冠」之意，源自於古羅馬時期婚禮上，新娘頭戴的編織花環，象徵著慶祝、愛情的光輝與義大利熱情，鑽戒則以花瓣或鑲爪呈現。據了解，楊謹華的求婚戒上鑲嵌1.5克拉主鑽，市價初估約200萬元。

▲楊謹華與老公在18日登記結婚。（圖／翻攝自楊謹華臉書）

▲楊謹華對戒選擇寶格麗（左）Spiga玫瑰金對戒，售價28,400元、（右）Eternity Band 玫瑰金細鑽鑽戒，售價49,700元。（圖／品牌提供）

▲（左）Ben結婚對戒是Spiga鉑金寬版對戒，售價59,400元、（右）楊謹華選擇Corona鉑金鑲鑽婚戒，售價83,300元。（圖／品牌提供）

黑白大片中的兩人，則是選擇較為親民的款式，楊謹華配戴的是Bridal Spiga系列玫瑰金對戒、Eternity Band玫瑰金細鑽鑽戒，兩只加起來要價78,100元；Ben配戴的是要價近6萬元的Spiga鉑金寬版對戒。

Spiga系列上特殊的設計是來自於「麥莖」，象徵的豐盛富足的意涵；Eternity Band則是很適合用來紀念特殊意義與場合，當代風格象徵著綿延不絕的喜悅。

▲舒淇和馮德倫2016年結婚時，同樣選擇寶格麗鑽戒和婚戒。（資料照／品牌提供）

寶格麗是不少明星結婚時的首選，像是林心如在峇里島的婚禮上，戴著5.03克拉心形切割鉑金鑽戒。舒淇和馮德倫在2016年，求婚鑽戒和對戒也都是同品牌，鑽戒為威尼斯Giudecca系列鉑金戒指，對戒則是經典又熱門的Serpenti系列。

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