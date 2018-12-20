《男朋友》宋慧喬女神地位升級！　成CHAUMET亞洲首位大使

▲宋慧喬升格成CHAUMET亞洲區首位品牌大使。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

以優雅女神形象備受喜愛的南韓女星宋慧喬，近期在熱播韓劇《男朋友》中，以CEO一角持續收編粉絲。而在戲裡戲外，她都是法國百年皇室珠寶品牌CHAUMET愛好者，20日一早品牌就宣佈她成為亞洲區首位大使，良好形象與氣質是最重要關鍵。

▲宋慧喬在韓劇《男朋友》中配戴Joséphine Rondes de nuit 18K白金耳環，售價1,162,000元。。（圖／品牌提供、翻攝自songhyekyo_boyfriend IG）

CHAUMET自1780年代於巴黎創立，是拿破崙和約瑟芬皇后的御用珠寶匠，與法國歷史有著深厚連結。靈感來自於凡登廣場的高級珠寶和製錶作品，皆代表著巴黎的優雅風尚，魅力至今絲毫不減。有史以來也只有2008年至2012年由法國女星蘇菲瑪索（Sophie Marceau）擔任全球品牌大使。

▲2017年的「雙宋大婚」上，宋慧喬配戴「Bee my love」系列戒指，台灣售價125,000元。（圖／品牌提供、CFP）

而人氣超旺的宋慧喬，符合品牌「風雅於型，自在於心」(Grace & Character)的理念。不止如此，在2017年與宋仲基結婚時，就自掏腰包購買「Bee my love」系列戒指，藏著宋仲基對妻子宋慧喬的霸氣宣言：「成為我一生的摯愛」。

▲宋慧喬《男朋友》中配戴Jeux de Liens 18K玫瑰金耳環，售價35000元。（圖／品牌提供、翻攝自hyebaragi_kr IG）

而後出席活動、韓劇《男朋友》中，常常能看到宋慧喬配戴CHAUMET珠寶首飾，凸顯氣質女性風範。如今升格品牌大使，地位超越昆凌、高圓圓等品牌好友，更是品牌隔了6年迎來的新任大使，未來雙方將會有什麼合作，值得密切鎖定。

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