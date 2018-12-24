NIKE推「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

▲快開始存錢，準備好入手這雙超奢華的NIKE！（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）

記者楊坊士／綜合報導

想要成為路上最耀眼的人，除了靠繽紛鮮豔的服飾外，腳下的鞋子也可以是最佳助攻！NIKE看準現代人需求，將女性專屬的「施華洛世奇水晶鞋」換上更奢華的金色調，每一步都能折射出耀眼光芒，助你成為最吸睛的焦點。

▲2017年與施華洛世奇合作推出女性專屬鞋款。（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）

NIKE於1997年，以山地自行車的工業風格為靈感推出的Air Max 97，特有的360度的反光功能，在光線不足及閃光燈照射下，都十分閃耀奪目。2017年8月攜手Swarovski（施華洛世奇），推出女性專屬的Nike Air Max 97 LX系列。

▲黃金色配上滿滿水晶，閃死人啦～（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）

將鞋面結合水晶面料，看得到微小密集排列著的切割與未切割水晶，不只奢華度大躍進，同時也提升耐久性。這雙鞋預計將於2019年春季再換上更奢華的色調，從首波釋出的形象照，整片黃金鞋面上，會在行走間綻放光芒，隨興搭配就能成為街頭最搶眼的一顆星。

▲PUMA鞋上也有閃耀的施華洛世奇水晶，售價9,980元。（圖／品牌提供）

跟施華洛世奇合作的運動品牌還有PUMA，再次為SUEDE鞋款50週年換上新面貌，黑色絨面皮革呈現低調質感，招牌的彎刀Logo則佈滿施華洛世奇水晶，讓大家熟悉的鞋款搖身一變成為超奢華單品，全台僅限量13雙，只在信義微風旗艦店獨家販售。

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▲PUMA首度聯名施華洛世奇，把SUEDE鞋款變奢華單品！（影／品牌提供）