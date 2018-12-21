造型師Judy把寬鬆潮牌穿出女人味！　「性感心機」是關鍵

▲造型師Judy Chou教你把MLB Korea穿出女人味！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

寬鬆時尚正流行，運動、街頭服飾版型越來越追求舒服、自在，但這樣的風格就跟性感絕緣了嗎？《ET Fashion》邀請知名造型師Judy Chou示範穿出女人味，只要掌握「性感心機」就是重要關鍵。

▲鏤空洞洞裝能露出肌膚，無意間展露女人味。（圖／記者楊坊士攝）

Judy身穿成套充滿太空未來感的運動服飾，表示可以內搭「運動Bra、洞洞裝」，在行走間就可以不時小露性感。另外還推薦袖子、褲子中間有「拉鍊」的設計，「要女人味就是要開衩，不經意露點小肌膚給男生看到。」

▲拍照切記要「壓腳背」。（圖／記者楊坊士攝、品牌提供）

那穿著潮流服飾時，要如何拍出「腿超長」的大片？Judy親自示範3招：前後站、交叉腿、大開腿。她補充不論穿什麼鞋，「一定要壓腳背、踮腳尖，以延伸腿部線條，上半身可以放鬆」，再加上自信態度，照片的讚數肯定可以往上飆。





▲KOL久安認為可以露出「腰際線」，跟寬褲做出對比。（圖／記者楊坊士攝）

南韓潮流品牌MLB Korea在南西新光三越開設新店面，有一整面擺滿老帽、棒球帽的帽牆，另有超過40多款的繽紛色系羽絨外套供選擇。為了慶祝新店開幕，消費就能獲贈代言人EXO寫真集，羽絨外套也有7折優惠。

▲（左）現在消費就送EXO寫真集、（右）每天還有限量50組的福袋，原價1770元，特價399元。（圖／品牌提供）

另外即日起至2019年1月2日舉行《Shuffle穿梭》塗鴉展，在12月22日、29日，只要消費滿5000元，便享有藝術家客製化塗鴉簽名創作；12月23日、30日同樣消費滿5000元，則可以自行DIY噴漆，打造自己的MLB帽子，此兩種活動都僅限前10名消費者享有。

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