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「水行俠」一身猛肌成最壯超級英雄！　超獨特健身菜單曝光

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▲水行俠身材（圖／翻攝自www.imdb.com、Pinterest）

▲水行俠被封為「最壯超級英雄」，全靠超獨特健身方法。（圖／翻攝自www.imdb.com、Pinterest）

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全新英雄大片《水行俠》一上映就受到全球好評、開出亮眼票房，被視為拯救DC電影希望！飾演主角「水行俠」的傑森摩莫亞（Jason Momoa），整身勇猛肌肉成了一大看點，被封為「最壯超級英雄」，隨著電影熱賣，他的「超獨特健身菜單」跟著曝光，看過的人都大傻眼。

▲水行俠身材（圖／達志影像）

▲傑森摩莫亞愛衝浪、攀岩，長年保持好身材。（圖／達志影像）

現年39歲的傑森摩莫亞，有著193公分的高大身材，因為出生自夏威夷，很愛跑戶外跑，以陽光模特兒形象出道。而後他開始留長髮、蓄鬍，轉型成粗獷中帶點狂野的模樣，在《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「馬王」打開知名度，直到2017年加入《正義聯盟》、2018年演出獨立電影《水行俠》才嚐到爆紅滋味。

▲水行俠身材（圖／達志影像）

▲演出《冰與火之歌：權力遊戲》也展現壯碩胸肌。（圖／達志影像）

為了演出獨立電影，他與私人教練Eric Laciste研發出「AR7」訓練法，是採取低重量、低重覆、少休息、多循環的方式，由於節奏、速度之快，可以更快感受到燃燒的效果。

以下是他的健身菜單：

星期一：胸部
星期二：背部
星期三：腿
星期四：核心
星期五：肩膀、手臂

▲水行俠身材（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲用少休息、多循環方式，練出一身超猛肌肉。（圖／翻攝自www.imdb.com）

每天會針對不同部位、進行5組健身動作，每一組做3次，中間間隔1~2分鐘。而最特別的是，第一次會做7組7下，每次休息7秒、第二次做6組6下，每次休息6秒、第一次會做5組5下，每次休息5秒。重訓過後還會跑步來燃燒脂肪，想變身超猛水行俠嗎？先試試看這份超狂健身菜單吧。

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關鍵字：

水行俠, 傑森摩莫亞, Jason Momoa, 健身, 健身菜單, 肌肉, 超級英雄
fashion.net

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