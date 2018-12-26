朴敘俊4招「男友穿搭」帥哭網友！　大地色＋瞇瞇眼微笑暖炸

▲快叫男友學朴敘俊穿搭～

文／班尼、圖／翻攝自awesome_ent_official、jillstuartsport_official、bn_sj2013 IG

南韓男星朴敘俊演出《三流之路》、《金秘書為何那樣》後，人氣持續攀升，不只在劇中迷死人，所屬的經紀公司Awesome ENT在官方IG帳號釋出許多「男友穿搭」大片，帥又暖的打扮讓網友激動留言：「我哭了」，以下整理出4種風格，快點叫另一半也這樣穿！

▲在家裡看到男友長這樣，肯定心花亂墜。

1.居家日常

尤其在冷冷的冬天裡，最喜歡窩在家裡，但在家不等於穿得拉遢，像是領口鬆掉就別再穿！一件磅數夠的白T，或上面印有籃球員圖案的款式，就很能讓人感覺舒服又乾淨，即便剛睡醒也頗有魅力。

▲大地色系能為冬天增添一絲暖意。

2.質感暖男

在秋冬這個季節裡，大地色系總能給人溫暖的視覺感受。從淺駝色的衛衣到棕色的針織開襟衫，都是朴敘俊的愛用單品。內搭白T、下身則配軍綠或同樣的深棕色，一舉一動都好暖呀。

▲整身不要超過3個色系，搶眼又有型。

3.運動男孩

出門約會時，不需要過度打扮，運動風最好入門與上手，注意全身上下別超過3個顏色即可。可以選擇薄荷綠衛衣、藍綠色帽T做為造型重點。道較寒冷的地方，可以用一件Jill Stuart Sport長版羽絨外套配同色系的內搭，好看之餘，隨時能夠給你一個溫暖的懷抱！

▲不穿白襯衫、領帶，也很有紳士FU。



4.都會紳士

行走江湖難免會碰到一些正式場合，不想太隆重的話，可以用紳士風單品來塑造品味。男人最愛的全黑穿搭，靠一件長版大衣撐出氣勢，或是以駝色麂皮外套，搭配Montblanc（萬寶龍）手拿包，凸顯出都會品格，不穿白襯衫、打領帶照樣帥。

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