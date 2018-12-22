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蘇志燮留落腮鬍轉型「頹廢大叔」！　網讚：賀爾蒙滿出來

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▲▼韓星蘇志燮專訪。（圖／記者張一中攝）

▲各位蘇太太們，準備好看蘇志燮的大轉型了嗎？（資料照／記者張一中攝）

記者楊坊士／台北報導

蘇太太們小心臟請準備好，「防空洞歐巴」蘇志燮又帥出新高度了！最近拍攝的雜誌大片上，可以發現他留起落腮鬍，從憂鬱型男轉型成「頹廢大叔」，配上招牌的憂鬱深邃眼神，散發成熟的男子氣概，讓網友看了直呼：「賀爾蒙滿出螢幕！」

▲蘇志燮留落腮鬍大片（圖／翻攝自蘇志燮貼吧微博）

▲留著落腮鬍的下巴線條，太迷人了。（圖／翻攝自蘇志燮貼吧微博）

睽違3年，蘇志燮帶著韓劇《我身後的陶斯》回歸小螢幕，劇中因飾演情報員，常穿著西裝亮相，是大家熟悉的模樣。而在南韓雜誌《star 1》2019年1月號封面上，他秀出留著落腮鬍的完美下巴線條，在黑白風格色調呈現下，多了點「壞男人」的感覺。

▲蘇志燮留落腮鬍大片（圖／翻攝自www.wkorea.com）

▲蘇志燮留落腮鬍大片（圖／翻攝自www.wkorea.com）

▲沒想到蘇志燮如此百變！（圖／翻攝自www.wkorea.com）

而在22日一早公布的南韓雜誌《W》裡，可以看到「從來沒看過的蘇志燮」，從穿著Ami高領毛衣配黑色雙排扣大衣的憂鬱神情，到Wooyoungmi成套條紋西裝躍進中國復古油畫，或換上潮流夾克變身街頭少年，各種風格都經鬆駕馭。

▲蘇志燮留落腮鬍大片（圖／翻攝自www.wkorea.com）

▲蘇志燮留落腮鬍大片（圖／翻攝自www.wkorea.com）

▲你最喜歡哪一種蘇志燮呢？（圖／翻攝自www.wkorea.com）

另外還有穿著Brioni西裝配Lanvin印花襯衫時，戴著墨鏡、濃密八字鬍的蘇志燮笑開懷，活像是個喜劇演員。最後則是帶點憤怒風情緒的塗鴉風畫報，他特地畫起「黑眼圈」，或是把有鬍子與沒有鬍子的自己合併，都讓粉絲大飽眼福，立刻留言：「直擊心臟的帥」、「留鬍子最帥的人，沒有之一。」

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關鍵字：

蘇志燮, 鬍子, 蓄鬍, 鬢角, 落腮鬍, 大叔, 頹廢, 男人味, 登封, 封面時尚
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