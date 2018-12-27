風．LUXURY／世上最難懂的錶！　僅2%人能讀出時間

▲你知道這只錶怎麼看時間嗎？（圖／翻攝自www.zeczec.com）

記者楊坊士／台北報導

現代人喜歡追求獨特，超不樂見跟別人發生撞衫窘境，連腕錶也是如此，不想跟別人「撞錶」，可以考慮這只號稱「世界上最難懂的錶」，沒有時針、分針，僅用圓點與錶盤轉動顯時，據說世界上只有2%人看得懂，你是其中之一嗎？

▲二部曲輪到跟紐約設計師合作。（圖／翻攝自www.zeczec.com）

來自香港獨立製錶工作室Anicorn Watches，自2017年展開與三個不同城市設計師的「時間三部曲」，從首爾的「隱藏時光」開始，現在由紐約的「Order時序」接棒。這是與當代平面設計師雙人組Hamish Smyth及Jesse Reed合作，創造出非常考驗「智力」的錶款。

▲若光放在桌上，很難懂怎麼看時間。（圖／翻攝自www.zeczec.com）

搭載不鏽鋼錶殼、藍寶石玻璃、瑞士朗達RONDA石英錶機芯及快拆錶帶機制。至於該怎麼看時間？要從12點鐘上的圓點來讀取（白點），每增加一點代表著15分鐘，錶盤中間的圓點數量則代表著時刻（黑點），兩者搭配即能判斷出當下時間。

▲是不是很好懂呢？（圖／翻攝自www.zeczec.com）



錶盤一天轉兩圈，隨著圓點數量的增加，代表著時光的模糊與消逝，不需要精準的時間，而要著迷於當下的時刻。簡約的中性設計線條、40mm錶徑男女皆可配戴。目前有黑、白、桃紅色3種錶盤顏色、4種錶帶材質可以選擇。

▲中性設計男女都可戴。（圖／翻攝自Anicorn Watches Taiwan FB）

前衛具有創意的顯時方式，讓這只概念腕錶在嘖嘖募資平台開始當天就順利達標，許多網友看了都直呼：「嘖嘖稱奇」、「沒有指針，太酷了！」戴上它既不怕撞錶，也可以享受獨自的私密時光，是否很迷人呢？

▲極簡設計是時下最夯的文青錶風格。（圖／翻攝自www.zeczec.com）

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