Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

▲快來打造自己的「未來戰艦錶」！（圖／品牌提供）



記者楊坊士／台北報導

Ulysse Nardin（雅典錶）在2018年的日內瓦高級鐘錶展（SIHH）上，發表搭載3項新技術的「奇想創見腕錶」（Freak Vision）腕錶，看似有艘未來戰艦停泊在上，充滿未來前衛美感。2019年則開放「客製化」，從裡到外共22個零件能夠隨心所欲挑選，甚至連機芯內部的錶橋都可以！

▲2018年初曝光的「奇想創見腕錶」，顛覆許多製錶傳統。（圖／品牌提供）

「奇想創見腕錶」有著業界首創的 「磨床」自動上鍊系統，輕輕轉動手腕就能為上鏈裝置提供雙倍扭力；運用彈性原理的錨式恆定擺動擒縱裝置，則可以維持恆定動力擺動，代表著雅典錶品牌不斷突破自我的精神。

▲運用APP就能任你設計腕錶細節。（圖／品牌提供）

2019年將此大作開放客製化，只要在FreakIT APP上，就能將錶殼、錶帶，機芯板橋、錶圈、「磨床」上鏈系統、鎖釦、側牌、機芯及縫線等22個零件，依照個人喜好挑選顏色及材質，還能雷刻雕刻出姓名、簽名或想說的話，4個月後就能拿到專屬於你的奇想創見腕錶，而這也是雅典錶首款可客製化的腕錶系列。

▲潛水錶首度有了米蘭帶設計。（圖／品牌提供）

另外將Diver潛水錶稍微縮小到42mm，UN-816機芯換成矽材質，錶盤則以噴砂處理提升氣質，並首度有了米蘭錶帶選擇，更加貼合手腕。同步推出的Diver Blue Shark藍鯊潛水錶限量版，亮橘色縫線點綴錶帶，彰顯活力趣味。品牌暗示2019年錶款將走運動、年輕風格，價格也下修，試圖開發新客源。

▲品牌預告2019年將會以年輕、運動風為主。（圖／品牌提供）

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