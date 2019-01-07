倫敦男裝周／皮卡丘走T台萌翻天！　「精靈球包」寶可夢大師必搶

▲全球各地的寶可夢大師們，這場秀不能不看啊～（圖／CFP、翻攝自金礦3HB微博）

記者楊坊士／台北報導

2019年秋冬倫敦男裝周於5日起跑，首日就讓全世界的寶可夢（神奇寶貝）粉絲暴動了！因為眾多寶可夢都成為了服裝的一部分，更有超大隻皮卡丘有上伸展台、「精靈球」（神奇寶貝球）的背包、側背小包，身為大師的你怎麼不來一咖？

▲右邊的圖案是皮卡丘剪影耶！（圖／CFP）

繼金剛戰士、天線寶寶、金絲雀崔弟、兔巴哥等經典卡通動畫後，酷愛賦予童年回憶新生命的英國設計師Bobby Abley，2019秋冬以寶可夢為主角，從第一套就讓人眼睛一亮！成套的休閒裝扮印上滿滿的精靈球圖案，立刻成為社群媒體的熱論話題。

▲小火龍的火焰，讓衣服變好潮！（圖／CFP）

萌翻大小朋友的皮卡丘在第三套出場，印滿在拼接的運動服裝裡，或在衛衣上可愛一跳，背景還是十萬伏特的閃電，令人能想起卡通裡面的片段。當然不只這樣，沒忘記照顧傑尼龜、小火龍的粉絲，隨時能用衣服展示你最愛的寶可夢。

▲其中也致敬了設計師長久以來的謬思女神。（圖／CFP）

服裝設計上，一貫的中性、寬鬆剪裁裡，加入了格紋、腰際處抽繩，或在袖口、領口、胸前口袋、膝蓋處增加異材質拼接，在裝可愛之餘也多了些個性。其中還致敬了Bobby Abley的謬思女神：美國天后克莉絲汀（Christina Aguilera），有她標誌的兩件式牛仔裝、Oversize皮衣及寫著歌曲名稱《Dirrty》。

▲後背包真的爆炸可愛！（圖／翻攝自Dipsy迪西微博）

最令人尖叫的，莫過於將「精靈球包」，不論是後背或側背，都是自詡大師的你不可缺少的單品，快點帶著征服世界！最後等身大的皮卡丘玩偶，跟設計師一同走出來謝幕，讓首日就有十足話題，更為Bobby Abley拉抬不少知名度。

▲皮卡丘跟設計師一同謝幕。（圖／CFP）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App