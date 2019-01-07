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金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！　《水行俠》梅拉卻被噓爆

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▲金球獎紅毯（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年金球獎紅毯狂吹白色風，看看女星們表現如何？（圖／達志影像／美聯社）

記者楊坊士／綜合報導

有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎，在台灣時間7日早上舉行第76屆頒獎典禮，明星們有別於上一屆聲援反性騷的「#MeToo」活動全穿黑色上場，今年很明顯看到「白色」回歸，為紅毯增添優雅質感。在《水行俠》裡飾演性感紅髮公主的「梅拉」，卻沒掌握好色系比例，慘被噓爆。

▲金球獎紅毯（圖／達志影像／美聯社）

▲（左）吳珊卓稍嫌隆重、（右）茱莉安摩爾（Julianne Moore）是全白裝的最佳示範。（圖／達志影像／美聯社）

首先從典禮主持人吳珊卓（Sandra Oh）開始看起，一身Atelier Versace高級訂製服，有著不對稱的袖子、領口剪裁設計，布料上還有水晶元素點綴，搭配上大件的珠寶耳環、手環，在紅毯上更顯白皙、貴氣。只不過髮型過於隆重，為整體造型扣分。

▲金球獎紅毯（圖／達志影像／美聯社）

▲安柏赫德禮服比例、髮型到妝容都被噓爆。（圖／達志影像／美聯社）

飾演「梅拉」安柏赫德（Amber Heard），穿著黑白相間Monique Lhuillier 2019秋冬禮服登場，但因為拼接位置不對，導致有「腰長腿短」的視覺比例。髮型與腮紅也都出問題，挨批「顯老」、「顯矮」、「得罪造型師？」

▲金球獎紅毯（圖／達志影像／美聯社）

▲莎莉賽隆表現出幹練優雅的女神形象。（圖／達志影像／美聯社）

此時不妨看看常常制霸紅毯的莎莉賽隆（Charlize Theron），身上的Dior訂製服同樣是黑白拼接，胸前的挖空剪裁，搭配絕佳的腰線位置，營造出「長腿女神」姿態，還有幹練、乾淨髮型，獲得一致好評。

▲金球獎紅毯（圖／達志影像／美聯社）

▲穿上白色西裝的男星，立刻就會從紅毯跳出來。（圖／達志影像／美聯社）

男星也吹起白色風潮，以《一個巨星的誕生》同時入圍最佳導演、最佳男主角的布萊德利庫柏（Bradley Cooper），整身的白西裝配上黑色領結與皮鞋，散發貴氣王子風範。英國男星路克伊凡斯（Luke Evans）則選擇有黑色領片的白色西裝，正式中又帶有一絲神清氣爽，絕對是最帥男星之一。

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關鍵字：

金球獎, 2019金球獎, 水行俠, 梅拉, 安柏赫德, Amber Heard, 莎莉賽隆
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