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蔡依林：不要跟著社會標準定義自己　10大勵志金句女生必讀

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▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

▲女生們必看蔡依林10大金句，讓你找到更美的自己。（圖／翻攝自蔡依林FB）

編輯／J、圖／翻攝自蔡依林 Jolin Tsai臉書粉絲專頁

亞洲流行天后蔡依林Jolin將滿20年，2018年底推出新專輯《Ugly Beauty》，再次要大家重新省思「美」是什麼、找尋自己的價值。以下整理出她的正能量10大金句，從現在開始，活出你自己吧！

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

1.美，不再是腰臀比例多少，內心真的健康開心，我就會自然的美，不用去追求它，不用刻意。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

2.我可不可以不要成為別人，不要有一個既定形象的美，不用跟著社會的標準的美去定義你自己。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

3.沒有人可以真正完美、達成別人期望，只有妳自己可以選擇要不要做。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

4. 勇氣是擁抱自己的脆弱，就算知道自己不是完美，也願意愛自己。勇氣是當別人覺得你不好的時候，你還能相信自己，知道那些負面評論不代表自己的價值。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

5.謝謝曾經很不看好我的人，謝謝你們給我很大的打擊，讓我一直很努力。謝謝一路以來對我還是很支持的人，因為你們對我的期待，我要讓自己一直維持最好的狀態。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

6.努力，一定會成功，如果我失敗了，一定是我不夠努力！

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

7.不一定每個人都是天才，但是如果揮灑足夠的汗水，每個人都可以讓自己變成令人尊敬的「地才」。有些天才， 因為驕傲自滿會半途就暗淡無光；有一些地才，會不惜把力氣花光下苦功，讓自己變得與眾不同，成為經典傳奇。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

8.我常要求自己，比別人要求我還要多，所以當別人告訴我你哪裡做的不好的時候，我就會很難過。因為我居然沒有比他早發現。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

9.我最怕的，其實是停在原地不動。努力突破自己，人生比較沒有盲點。

▲蔡依林（圖／翻攝自蔡依林FB）

10.不把別人的一小句話影響自己，比如她很醜、她唱歌很難聽，已經不會再影響我了。

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關鍵字：

蔡依林, 勵志, 正能量, 金句, , Jolin
fashion.net

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