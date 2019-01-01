十歲就圈粉14萬人！帥童星文佑鎮成歐巴御用　網：阿姨等你長大

▲有沒有覺得這位小男生很眼熟呢？（圖／翻攝自wj_2009 IG）

文／班尼

有在追韓劇的人，或許有發現近期有位童星超眼熟，不僅在《愛上變身情人》現身，還是多部歐巴男神的「童年御用」。剛滿10歲的他，長相可愛中帶點暖男與帥氣，個人IG已經有14萬人追蹤，更有不少網友留言說：「阿姨等你長大啊～」





▲豐富的表情圈粉14萬人。（圖／翻攝自wj_2009 IG）

2009年才出生的文佑鎮（韓文：문우진），近期曝光量很大，從在《我的ID是江南美人》飾演都炅錫的小時候，而後又在《金秘書為何那樣》中演化身童年的副會長，即便被綁架還要照顧年紀小的金秘書，展現哥哥的風範。

▲這演技真的太成熟啦～

而在《愛上變身情人》第8集最後，女主角韓世界跑到保姆車上後變身，同樣由文佑鎮飾演，說哭就哭的演技引起全場好評，讓網友都留下深刻印象說：「這位童星根本是天才！」

▲未來一定很精彩啊～（圖／翻攝自wj_2009 IG）



而從媽媽幫忙經營的IG帳號裡，可以發現他不只演技好，更是為才華洋溢的孩子，跳舞、彈古箏到芭蕾全都有涉獵，未來絕對不可限量！當然還因為高顏值長相引起關注，稚氣的笑容配上各式風格穿搭，從可愛男孩到小紳士通通有，每則貼文都有超過2萬人按讚，人氣超夯，你也被他萌到了嗎？

▲小紳士的模樣好Q～（圖／翻攝自wj_2009 IG）

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