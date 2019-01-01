8位迪士尼公主教戰「約會穿搭」　灰姑娘唯美、晚宴學貝兒

▲這些不是普通的約會穿搭插畫，仔細看會發現有迪士尼的風格！（圖／翻攝自meecosme_ Twitter）

編輯／Jack

若要跟男友出門約會，你會怎麼打扮呢？想要給他深刻印象的話，不如就照著迪士尼公主的風格穿搭吧！一位插畫家將每位公主的服裝元素，融入現代人的單品，想要唯美清新就參考灰姑娘，至於正式晚宴不妨學貝兒吧！

▲快當個現實版的灰姑娘！（圖／翻攝自www.imdb.com、meecosme_ Twitter）



日本女插畫家meeco（みーこ）在推特上畫出一系列的「迪士尼情侶約會穿搭」，多套不同風格都能聯想到每位公主的特色，快點揪男友一起穿，不只去迪士尼樂園時必穿，平常穿出門也超好看。

▲可以跟大家介紹今天是「貝兒風」。（圖／翻攝自www.imdb.com、meecosme_ Twitter）

首先從灰姑娘仙杜瑞拉開始，金黃色的頭髮可以用圍巾象徵，建議可選擇水藍色的長裙、銀色高跟鞋詮釋出夢幻禮服，男伴上半身保持白色系，下身用酒紅色就OK。正式晚宴時，學《美女與野獸》的貝兒，鵝黃色的直筒連身長裙外，要搭配一雙紅色跟鞋，最重要玫瑰花可別忘記。

▲潮流派情侶就學阿里王子與茉莉。（圖／翻攝自www.imdb.com、meecosme_ Twitter）

若你們是潮流派的情侶，可以從阿里王子與茉莉身上取經。一件藍綠色細肩帶連身褲裝，配件可以大膽用金色系點綴，而男生就來一件紫色的飛行員外套，但白色的寬褲可能頗有挑戰性。想穿出白雪公主風格，那就以藍配黃的顏色搭配，跟男生一起來件酒紅色／棕色大衣做情侶裝即可。

▲若是好姐妹，也可學右邊的艾莎與安娜公主～（圖／翻攝自meecosme_ Twitter）

不過於誇張，卻很有迪士尼夢幻感的約會穿搭，受到許多網友好評，有人注意到連指甲顏色都有詳細的配色，直呼：「好好看啊！」下次約會就學他們這樣穿吧～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App