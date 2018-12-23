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逼真度100%「蛇紋絲襪」洗版推特！　雙腳長滿鱗片超驚悚

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▲日本蛇紋絲襪洗版推特（圖／翻攝自jukka22e2Vqsy Twitter）

▲這雙「蛇紋絲襪」能讓雙腿宛如長滿鱗片。（圖／翻攝自jukka22e2Vqsy Twitter）

編輯／Jack

有在關注時尚圈的人都知道，近期「動物紋」重新流行起來，狂野的豹紋、斑馬紋都能經常在秀場上看到。想要獨樹一格的人，不妨挑戰這雙超逼真的「蛇紋絲襪」，號稱是用真蛇脫下的皮掃描印製，穿上後的雙腿彷彿「長滿鱗片」，膽子要夠大才敢穿上。

▲日本蛇紋絲襪洗版推特（圖／翻攝自___m_i_m_i___ Twitter）

▲視覺效果超逼真。（圖／翻攝自___m_i_m_i___ Twitter）

早在7月底就引起討論的的「蛇紋絲襪」，至今都還是推特上的熱門話題，原因就是視覺效果太驚人（或驚悚）！來自特殊書店BiblioMania販售，跟以往市面上的都不同，穿上後的雙腿真的彷彿是「兩條蛇」。

▲日本蛇紋絲襪洗版推特（圖／翻攝自___m_i_m_i___ Twitter）

▲跟真蛇一起拍廣告，是不是更毛了？（圖／翻攝自___m_i_m_i___ Twitter）

從大腿到小腿間，佈滿逼真的蛇皮鱗片花紋，腳指頭處則有「蛇頭」圖案，腳底板更有著腹部花紋，任一細節都是相當考究。官網上的廣告還跟真蛇一起拍攝，挑戰著你的穿搭膽量。

▲日本蛇紋絲襪洗版推特（圖／翻攝自yukinko_tzc Twitter）

▲還有黃色蟒蛇紋可選擇。（圖／翻攝自yukinko_tzc Twitter）

除了黑色款，另有黃色的蟒蛇紋，但後者因為淺色、花紋間隔較大，穿起來可能會讓腿變粗。想要當個性感蛇蠍美人，這或許會是個好選擇，而若交換禮物拿出來，絕對能引起全場歡聲雷動（或是一片嫌棄聲XD）。

▲日本蛇紋絲襪洗版推特（圖／翻攝自___m_i_m_i___ Twitter）

▲你敢穿上它嗎？（圖／翻攝自___m_i_m_i___ Twitter）

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關鍵字：

蛇紋, 絲襪, 爆紅, 推特, 洗版, 鱗片
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