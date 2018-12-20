2018年度十大最爛密碼出爐！　「基本6碼」超危險

▲你的密碼上榜了嗎？（圖／Pexels提供）

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現代人生活離不開電腦、手機，吃喝玩樂都可以一鍵預約、執行，但切換不同帳戶時，都要登入帳號、密碼，漸漸也成了一大煩惱。調查機構SplashData公佈了「2018最爛密碼」排行榜，快看看你是否上榜了！

▲過於簡單的密碼，真的超危險。（圖／Pexels提供）

時下網路充滿駭客，個資很容易暴露、受到威脅，SplashData每年都會公佈年度最爛密碼，今年冠軍由「123456」奪下，更是蟬連5年的爛密碼，亞軍則是密碼的英文「password」，同樣穩坐6年亞軍寶座。

▲為了個資安全著想，把密碼加長吧！（圖／Pexels提供）

細看前10名，多為數字排列的「基本組合」，從12345、1234567、12345678全都上榜。甚至連口語的我愛你英文「iloveyou」名列第10名、按照鍵盤按鍵排列的「qwerty」則是第9名。美國總統川普（Donald Trump）的Donald則是新進榜，位居第23名。

▲註冊帳戶時，建議把密碼設定複雜一些。（圖／Pexels提供）

只不過有網友指出，現今註冊多半需要「英文全形、半形、數字相間」密碼，質疑這份名單。《富比士》報導安全專家Brian Krebs建議：「不要用字典裡找得到的密碼，若真的要用，可以加入數字或標點符號。」

面對繁雜的密碼們，還可以使用帳號密碼管理APP，如《Bitwarden》、《1Password》、《KeePass》記下來，才不會導致忘記密碼的窘境。另外還能利用雙重身份驗證，以保障個資安全。

2018年度十大最爛密碼如下：

1.123456

2.password

3.123456789

4.12345678

5.12345

6.111111

7.1234567

8.sunshine

9.qwerty

10.iloveyou

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