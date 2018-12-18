常常厭世、焦慮？　心理學家教你6招找回快樂

▲常常感到厭世又焦慮？快點試試看這些方法吧！

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現代的生活步調快、訊息繁雜，無法快速消化的人，常常因此感到煩躁、焦慮，長期堆積下來，可能會產生「厭世」性格！心理學博士Alexandra Lash傳授用6招「文字紓壓法」，能讓情緒得到釋放，值得嘗試看看。





▲寫完之後就去休息一下，徹底淨空心靈再回來。（圖／Pexels提供）



1.寫下所有令你焦慮的事情

當你覺得思緒擁擠到快爆炸，就寫下所有令你感到焦慮或失望的事情，接著休息一下、四處走走或喝一杯水冷靜。接著回來看這份清單，試問自己「這些都跟我有關嗎？」可能有些是來自同事間的八卦、朋友互相比較另一半的關心程度等等，在這些「與自己無關」的事情旁，就打叉叉劃掉吧。

2.想到什麼寫什麼

找到一張白紙、筆記本上的空白頁，想到什麼就寫什麼。是片段碎裂的文字，或是記憶中混亂的圖像，不要侷限自己跟隨著邏輯與規則，透過這過程，會更了解自己的情緒，以及理清真正擾亂心房的原因。

▲達成小目標，能感到滿足與成就感。（圖／Pexels提供）

3.製作「小目標」清單

若設立長遠的目標，會使你因為覺得無法達成而煩躁，那不如從「小目標」開始做起，像是「今天喝1500cc的水」、「散步8000步」、「看完新書的第一章」、「早一個小時睡覺」，每完成一項就劃掉，會使你感到安心與成就感。

4.寫一封不會寄出去的信

有時候不滿、怒氣是有對象的，但無奈現實無法實際罵出口，那就寫下來吧！拿起一張紙、一封信，開始肆無忌憚的把自己累積已久的話都化為文字，再殘忍、難聽的字眼都可以，寫完後你會發現似乎沒這麼生氣了，這封信就自己收著，或是丟掉即可。





▲看到以前的照片，就能回憶當時的情況，現在的你變得更好或更糟呢？（圖／Pexels提供）

5.用照片反思

找一張你喜歡或不喜歡的照片，寫下你的心情，照片裡或許是你跟前任的合照、一片裝滿美好回憶的風景，寫完後再仔細想想，當時的自己與現在的差別在哪，自己是否已經走出來，回頭看看令你煩躁的原因，還是那麼值得鑽牛角尖嗎？

6.抄下有感覺的字句

即便不是作家、文字工作者，普遍人對於歌詞、小說、詩詞都會因為生命經驗投射，留下深刻印象，對於這些難忘的，不妨就抄下來吧，你可以藉此反思曾經的時刻，或用全新的角度省思當下的糾結情緒，肯定會有不同感受。

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