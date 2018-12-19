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熊大的肥臉可以「暖手」！　求代購南韓限定抱枕、不倒翁夜燈～

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▲南韓Dunkin` Donuts x LINE聯名（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

▲冬天就讓熊大來療癒身心！（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

編輯／Jack

這幾天氣溫驟降，想必不少人開始手腳冰冷、覺得難受！那快求南韓的朋友代購可以暖手的「熊大抱枕」回來吧～可以把雙手伸進那無辜又肥的臉頰裡，開會、追劇都適合。另外還有不倒翁夜燈，晚上給你無限溫暖光芒，太誘人了啦～

▲南韓Dunkin` Donuts x LINE聯名（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

▲兩個都好可愛～無法抉擇！（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

南韓Dunkin' Donuts每年冬天都會推出聯名系列，繼嚕嚕米、麗莎卡斯柏後，2018年11月開始公佈與LINE FRIENDS推出一系列暖心商品。首波從地毯開始，熊大與兔兔兩位喝著咖啡、吃甜甜圈，擺在家中隨時令人會心一笑。

▲南韓Dunkin` Donuts x LINE聯名（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

▲超萌的甜甜圈長相，誰捨得吃！（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

接著開始有冬季限定的包裝、絨毛玩偶設計釋出，甚至有熊大、莎莉的造型甜甜圈，以大頭為主要造型，配上印滿圖案的盤子，一端上桌絕對要先拍個100張才肯放下相機。

▲南韓Dunkin` Donuts x LINE聯名（圖／翻攝自3jingn、dunkindonuts_kr IG）

▲可以散發光芒外，還可以給你揍（?）（圖／翻攝自3jingn、dunkindonuts_kr IG）

而掀起廣大話題的，則是11月下旬曝光的「氣球不倒翁夜燈」，直立棒狀造型的設計，可以塞進家中任一角落。散發出的光芒，也彷彿在靜靜陪著你身旁、給予溫暖。而不倒翁的設計，或許可以讓你揮拳，盡情把整天的不爽都發洩出來。

▲南韓Dunkin` Donuts x LINE聯名（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

▲這肥肥的臉頰，一定很溫暖～（圖／翻攝自dunkindonuts_kr IG）

12月中旬再公佈全新的「熊大抱枕」，同樣以大頭、無辜表情為主，臉頰兩側有夾層可以伸進雙手，後腦勺處還可以放進加熱袋，療癒你冰冷的雙手與內心。只不過這些商品都是南韓限定，快點求朋友幫代購啊～

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關鍵字：

Dunkin' Donuts, Line, 熊大, 莎莉, 抱枕, 夜燈, 不倒翁夜燈, 聯名, 南韓
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