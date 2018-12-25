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最夢幻減肥法！　肥宅「每天吃整片披薩」卻甩油45公斤

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▲廚師吃披薩減肥（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

▲你相信嗎？吃「披薩」竟然能減肥！（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

編輯／Jack

減肥是痛苦的，要對好吃的食物忌口，還要拼命運動，讓許多人都很難堅持下去，但一名義大利廚師每天吃整片的瑪格麗特披薩，竟然能狂甩油45公斤，堪稱「最夢幻減肥法」！

▲廚師吃披薩減肥（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

▲這個對比照，很有說服力！（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

擁有198公分高的義大利廚師Pasquale Cozzolino，因2011年搬到紐約工作後，常靠垃圾食物、每天喝2~3瓶汽水排解壓力，2012年初體重飆到370磅（約168公斤），胖到連帶兒子去公園散步都會引起膝蓋與背痛，甚至被家庭醫生警告：「你必須減肥，否則會罹患心臟病。」

▲廚師吃披薩減肥（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

▲每天午餐就是吃掉一整片。（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

此時他才開始重視身體健康，第一步便是從每天熱量攝取限制低於2700卡、戒掉甜點與汽水。最特別的是，Cozzolino每天中午都會吃完一整片瑪格麗特披薩，是不同於紐約披薩的拿波里式比薩。

▲廚師吃披薩減肥（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

▲沒有過多調味料，就能吃出健康。（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

他解釋：「麵團僅用麵粉、酵母、鹽巴製成，沒有加入奶油或牛油。線料只會加入新鮮番茄醬、莫茲瑞拉起司與羅勒。」加上需要36小時發酵的麵粉，會分解掉麵團裡的糖分，留下健康的碳水化合物，更好消化也更容易飽。

▲廚師吃披薩減肥（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

▲甚至還因此出了書。（圖／翻攝自chefcozzolino IG）

「整片披薩只有540~570大卡，是午餐或晚餐的完美又快速的選擇。而吃披薩時，你不需要配其他垃圾食物。」這樣的飲食調整，加上每週2~3次的跆拳道課程，一年內就瘦下100磅（約45公斤），腰圍從48吋縮到36吋，從一個肥宅變身型男廚師，甚至還出了減肥書，新的一年就開始試試看吧！

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關鍵字：

披薩, pizza, 減肥, Pasquale Cozzolino
fashion.net

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