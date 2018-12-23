打敗貝克漢、萊恩葛斯林！　2018年「最有型男星」是他

▲什麼？2018年最有型男星不是他們！（圖／翻攝自Beckham FB、達志影像）

記者楊坊士／台北報導

2018年即將結束，回首這一年，哪位男星的穿著令你最印象深刻呢？美國《GQ》交由網友投票選出年度「最有型男星」，冠軍不是貝克漢（David Beckham）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）等呼聲高人選，而是由26歲的小鮮肉男星奪下。

▲公佈解答：由26歲的尼克強納斯奪下！（圖／翻攝自www.gq.com）

美國時尚雜誌《GQ》每年都會選出當年度的「最有型男星」（Most Stylish Man），2017年由網友投票選出由英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）摘下冠軍。2018年由64位男星逐步篩選，最終由近期剛結婚的「強納斯兄弟」小弟尼克強納斯（Nick Jonas）脫穎而出。

▲仔細看看，他在頒獎典禮或看秀造型，都十分出色。（圖／達志影像）

官網上形容尼克強納斯不論何時總穿著得宜，像是在5月的Met Gala上穿著Dolce & Gabbana高訂三件式西裝，合身剪裁又符合宗教主題，是當晚最帥男星之一。9月初的Ralph Lauren 50周年大秀，則與老婆琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）一黑一白出席，他穿白西裝配黑色西裝褲，十分搶眼。

▲街頭男孩風格的打扮，也適合男生效仿。（圖／達志影像）

《GQ》描述尼克的穿搭：「他總是知道該穿什麼，從跑腿、舞台上表演或在約會之夜保持低調。」也認為他能把男人的服裝款式穿出最棒的樣子，同樣一件單品如皮衣夾克，會配上印花襯衫或素面針織衫，展露出不同風格的男人味。

▲他自己在IG上回顧紅毯造型。（圖／翻攝自nickjonas IG）

尼克強納斯的170公分身材不算高，可以發現他特別喜歡穿著合身、貼身剪裁的服飾、褲款，以延長身形比例，是小隻男的穿搭教科書。得知獲選「2018年最有型男星」封號的他，也在IG限時動態連PO紅毯造型回顧，對於12月初剛結婚的他來說，可說是喜事連連。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App