2019就讓鮮肉療癒一整年！　5本性感帥哥月曆總盤點

▲到底該買哪一本呢～～～好難抉擇呀！

文／班尼

新的一年即將到來，不論是不是單身，都相當建議讓帥哥陪過生活，或許現實生活中沒有，但可以藉由「鮮肉月曆」療癒每一天！以下盤點出5本2019年超肌情的鮮肉月曆，這種好康，真的該揪姐妹們一起下單～

▲台灣的鮮肉消防員，品質超優！（圖／新北市消防局提供）

1.新北市猛男消防員月曆

首先來看台灣的鮮肉，第11年度發表的「新北市猛男消防員月曆」想傳達安全的重要性與宣揚台灣人的好身材（大誤），由10位猛男及2位美女拍攝每月大片，在危險的背景下拍攝，更能凸顯英勇與無懼精神，愛逮丸的人必收。

▲帥哥加寵物根本無敵！（圖／翻攝自AustralianFirefightersCalendar FB、www.australianfirefighterscalendar.com）



2.澳洲消防員日曆

從1993年開始發售的澳洲消防員月曆（Australian Firefighters Calendar），收入皆是為當地的兒童醫院基金會及燒傷科做公益，至今已經募得280萬元澳幣。2019年版本讓肌肉猛男跟小動物們一起入鏡，充滿「反差萌」的畫面，讓人眼睛直冒愛心～另外還有推出分別為狗、貓、動物、消防員等月曆及賀年卡版本，到底該選哪一種？

▲邪惡的布拿開！（圖／翻攝自warwick_rowers IG）

3.華威大學划船隊

尺度開始進入火辣等級！適逢10週年、保持著一貫「全裸巧妙遮點」優良傳統的英國華威大學划船隊（The Warwick Rowers），既宣傳該項運動，同時也傳遞反恐同、反霸凌同志，以及尊重多元性向的理念。2019年度的版本同樣有著滿滿青春肉體，姿勢或許更有趣(？)，一釋出就引起熱烈迴響。

▲這本是難得「神聖」風格的鮮肉。（圖／翻攝自dieuxdustade IG）

4.體育場之神Dieux du Stade

看膩了體育生、消防員，我們把眼界「拉高」一點！法國的體育場之神月曆，將20位橄欖球員以希臘神話為主題，可以看到各個有著雕像般身材的運動員，升格成了愛神丘比特、太陽神、阿特拉斯等眾神，完美的背景與道具增添神聖氛圍，想褻瀆又不敢造次，好矛盾呀～

▲肌肉線條在陽光下更加誘人啦～（圖／翻攝自redhot100 IG）

5.紅髮猛男裸體月曆Red Hot

為了讓紅髮人士（Ginger）不再受到霸凌而生的《Red Hot》，2019年有三大系列逼人剁手！從「美國男孩」、「紅髮辣臀」及「Red Hot Cocks」（請自行翻譯），可以看到脫得精光的猛男們，從頭髮到下面的毛都是紅色，搭配熱情的陽光與誘人的汗水、牛奶，到底誰能Say NO？？？

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App