FILA揪頑童推「闇黑鋸齒鞋」！　全球只有台灣買得到

▲FILA揪頑童一起「幹大事」，推出聯名服飾啦！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

在剛結束的跨年晚會上，大家有注意到嘻哈天團「頑童MJ116」身上的潮服嗎？這正是他們旗下潮牌MJFRESH，攜手超夯潮牌FILA推出的全新聯名服飾。更吸睛的是雙方將推出一雙「闇黑鋸齒鞋」，全球只有台灣買得到！

▲頑童搶先穿上聯名服飾站上跨年晚會上。（圖／品牌提供）

以復古運動風潮受到年輕族群熱愛的FILA，近期聯名不斷，2019年最新春夏系列，便是攜手成立10週年的MJFRESH一同打造。頑童MJ116成員瘦子、小春、大淵也搶先穿上、登上台北最HIGH新年城舞台展現潮流魅力。

▲聯名服飾將於16日開賣。（圖／品牌提供）

FILA x MJFRESH雙方合作的服飾將於1月16日開賣，有經典百搭的長短T，還有風衣運動套裝、滑雪衫、老帽及證件包等。將MJ與FILA結合為全新Logo，為服飾注入一絲嘻哈氣息，更具街頭態度。

▲這雙「闇黑鋸齒鞋」只會在台灣買得到。（圖／品牌提供）

更令人期待的，則是雙方聯名的「The Big Dark」闇黑版DISRUPTOR 2鋸齒鞋，維持原有的鋸齒造型、厚實中底與標誌設計，鞋舌上多了MJFRESH品牌Logo圖案。全球只有台灣買得到，但上市日期未定，粉絲們請密切鎖定。

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