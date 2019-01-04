少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡5歲

▲超粉嫩的Converse，穿上立刻變少女～（圖／翻攝自www.fashionsnap.com）

記者楊坊士／台北報導

2019年已經來了，在這新的一年，想要有個全新面貌的女生們，不如從服裝穿搭開始！日本Converse新系列就是好選擇，把鞋子打上「緞面蝴蝶結」，超搶眼的造型，配上粉嫩色系，立刻能讓你減齡至少5歲，勢必會引起姐妹們尖叫加詢問。

▲台灣Converse於2018年12月中推出Hello Kitty聯名鞋款。（圖／品牌提供）

Converse近期狂吹可愛風，台灣剛剛獻上與Hello Kitty的第二波聯名，任一細節都能看到牠可愛的身影。而日本在2019年1月為ALL STAR S推出全新的設計，相信有少女心的人都會多看兩眼。

▲是不是很適合春天呢？（圖／翻攝自www.fashionsnap.com）

全新的SLIP OX系列，延續沒有鞋帶的設計，窄版鞋身打上超搶眼的緞面蝴蝶結，色系則有粉色、灰綠色、海軍藍等選擇，展現輕甜少女風格。光是形象圖就十分吸睛，新的一年不妨從腳部開始踏出年輕氣息。

▲日本Converse鋪上毛皮，展現輕奢感。售價7000日元（約2003元台幣）。（圖／翻攝自converse_jp IG）

其實日本Converse一直都讓少女欲罷不能，從2018年8月下旬將SLIP OX系列鋪上一層柔軟皮毛，流露出雍容的貴氣感。因應年底有許多派對、聚會，相繼在10月、11月推出鞋身鋪滿閃粉、絲絨的多樣化設計，不論去約會、逛街，或到酒吧夜店狂歡，穿上就隨時都是人群焦點。

▲跑趴也能穿Converse～（圖／翻攝自converse_jp IG）

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▲Converse鞋身上有滿滿的Hello Kitty，台灣買得到！（影／品牌提供）