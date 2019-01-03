冬天靠「免手持雨傘」解救冰冷雙手！　惡劣氣候裡，全身都好暖

▲有了它，雨天就能更自在～（圖／翻攝自Nubrella FB）

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台灣的冬天又濕又冷，出門最討厭的事情，莫過於因為拿傘時，雙手被風吹得冷冰冰！有這個煩惱的人，不如試試「免手持雨傘」，簡單的使用方式，就能夠遮風擋雨，雙手還能夠插進口袋，儘管天氣多惡劣，都可以瀟灑出門。

▲在毛毛雨時，也能騎單車了。（圖／翻攝自Nubrella FB）

來自美國佛羅里達州的nubrella，是全世界第一個獲得專利的「免手持防風傘」，起緣於創辦人Alan Kaufman看到咖啡廳外的人們，雨傘被狂風吹壞，只能沮喪地丟進垃圾桶，以及無奈穿著雨衣工作的工人們，想出了顛覆大家對於「傘」的外觀設計。

▲造型可能有些前衛，挑戰人們的穿搭尺度。（圖／翻攝自Nubrella FB）

nubrella旗下商品將雨傘結合背包，用防撕裂、防水尼龍及輕質鋁棒製作，重量僅3磅（約1.3公斤）。只要穿在身上、用腰帶固定，就能夠防風、防雨甚至是防曬！騰出的雙手可以做更多的事情，像是接聽電話、拿登山杖、騎腳踏車等等，而在濕冷冬天來臨時，也就不怕被吹得冷冰冰。





▲健走、遛狗好輕鬆。（圖／翻攝自Nubrella FB）

而近期推出的改款，增加了可以吸收陽光的銀色內襯，也將厚度加倍，更堅固耐用。後面也多了反射裝置，在夜間行走更安全。從官網形象圖來看，背上這「免手持雨傘」，就可以在雨天裡恣意拍照、遛狗、滑手機平板或登山，在惡劣氣候裡，更加便利自在。





▲騰出的雙手可以做更多事情。（圖／翻攝自Nubrella FB）

這項設計完全符合許多網友需求，看了都直呼：「對於戶外工作者很有幫助」、「很適合爬山用」、「可以在雨中奔跑了！」但也有人吐槽：「下半身依然被淋濕」、「暴風雨時應該會被吹翻」。

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