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「100%防水鞋」來了！　即便豪大雨來襲，腳永遠是乾的

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▲防水運動鞋Vessi（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

▲這雙運動鞋號稱100%防水！（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

編輯／J

台灣的冬天總是又濕又冷，導致浸濕鞋子，讓悶悶的雙腳發出異味！為了避免這樣的慘況發生，市面上有雙號稱「100%防水」的運動鞋，即便雙腳都在泡在水中，脫下後的襪子都還能保持乾爽，網友驚呼：「太完美了！」

▲防水運動鞋Vessi（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

▲最上層的奈米過濾層，能夠完全防水。（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

來自加拿大的Vessi，是經過集資平台上Kickstarter，網站上介紹用歷經2年時間研發出Flash針織技術打造鞋面，最外層的奈米過濾層，具有防水、吸濕排汗與透氣功能，特別強調「不是用防水塗料」，防水性能不會因為時間而遞減。

▲防水運動鞋Vessi（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

▲穿上後再也不在踩到水坑了。（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

第二層為彈力針織層，最裡面則是舒適的內襯，提升貼身及柔軟的觸感。在集資頁面上就主打「100%防水」，加上外觀跟市面上運動鞋差不多，因此受到許多網友青睞，至今共募得超過台幣3,000萬資金上市，鞋子也於2018年陸續寄送。

▲防水運動鞋Vessi（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

▲防水性令網友大大驚艷。（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

有網友拿到後便開箱實測，直接把穿著鞋的腳放在水龍頭下沖，拔出腳後腳都仍是乾爽的！但補充說明若雨太大，可能會沿著鞋緣進水，直言很能應付毛毛雨的天氣。

▲防水運動鞋Vessi（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

▲想來一雙嗎？（圖／翻攝自Vessi Footwear FB）

在官方釋出的形象影片裡，甚至穿去大踩水窪都不必擔心，是一年四季都可以穿的鞋款。Vessi於11月底時又展開全新募資活動，宣布將新增2款、5種新配色，同樣有著100%防水性能，短短14分鐘就輕而易舉達到金額門檻。這麼狂的鞋，你想穿穿看嗎？

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關鍵字：

Vessi, 防水, 針織, 運動鞋, 雨天, 下雨
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