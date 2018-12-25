NBA神射手柯瑞聖誕節怎麼過？　全新限量鞋有答案

▲全新的UA鞋，可以感受柯瑞的聖誕節！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

有在關注NBA的人都對勇士隊神射手球星柯瑞（Stephen Curry）不陌生，在聖誕佳節時分，想知道他都怎麼過節嗎？很簡單，只要穿上UNDER ARMOUR推出全新的「Curry 6」簽名鞋，就能親自感受。

▲柯瑞跟奧克蘭小朋友一起合作推出全新鞋款。（圖／品牌提供）

每到年底NBA都將舉辦的聖誕大戰，2018年將有由勇士隊PK湖人隊的比賽，柯瑞將穿上「聖誕配色」的Curry 6簽名鞋上場。這是他與奧克蘭當地12位孩童一起設計，將加州太浩湖的水藍色調，打造出宛如柯瑞童年在北卡羅來納州度過的聖誕假期。大底及鞋墊上融入小朋友手繪的雪花、橡樹圖案，成為柯瑞難忘的禮物。

▲水藍色象徵著柯瑞童年的聖誕假期，售價5,280元。（圖／品牌提供）

這雙鞋款搭載UNDER ARMOUR獨家的HOVR中底科技，能夠提供緩衝與能量回饋，減緩雙腳負擔、分割式外底有良好抓地力、Speed Plate科技鞋底則讓腳掌運作更順暢，讓籃球鞋也具有跑鞋感，全台灣不到60雙，柯瑞迷可要好好把握。

▲adidas新鞋款有「孫子兵法」意象。（圖／品牌提供）

與NBA球星推出新鞋的還有adidas，攜手Tracy McGrady推出的全新籃球戰靴T-Mac Millennium，「千禧年」的名稱鼓勵年輕球員勇於創造自己的舞台。設計則以T-Mac1經典鞋型出發，全腳掌BOOST中底、前段TPU穩定片、人字紋耐磨大底，提升緩震性、抓地力及減少側翻扭傷機率。

▲滿滿兵器圖案提升球場戰鬥力！售價4.690元。（圖／品牌提供）

特別的是，以「孫子兵法」為靈感推出兩款配色，黑金款鞋面上佈滿白色與金色條文，增添時尚設計風格，也傳遞出孫子兵法的竹簡意象；白金款鞋身上則有兵器與戰爭圖騰，象徵著Tracy McGrady征戰球場的進攻精神。

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