Zegna「老爹鞋」開放客製化！　網蓋樓：求跟男神穿同款

▲陳偉霆將設計Zegna客製化鞋款。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博、品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

精品圈想把消費客層觸及更年輕族群，紛紛祭出「個性化」策略，成為各大品牌新設計方向。有著超過百年歷史的義大利精品男裝Ermenegildo Zegna，更有了驚人之舉，便是將旗下的「老爹鞋」也開放訂製！官方微博釋出消息，要大家猜男神代言人陳偉霆的設計，引發廣大網友留言：「求穿同款！」

▲2018年夏季登場的Cesare運動鞋，很有「老爹鞋」味道。（圖／品牌提供）

由藝術總監Alessandro Sartori在2019夏季系列推出的Cesare運動鞋很有老爹鞋，鞋身以小牛皮與網布拼接，雙色鞋帶與全新的「XXX標誌」皮革細節，配上超輕橡膠材質鞋底，是機能科技與潮流的完美結合。

▲官方微博邀請網友猜陳偉霆設計的Zegna客製化鞋款。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

而官方微博在7日宣布推出「個性化訂製服務」，從鞋面皮革、網眼布料、鞋底夾層、皮革XXX標誌到鞋帶，都有3~10種顏色可選擇。鞋跟還能加入皮革字母標籤，總共能變出超過上萬種組合設計，能滿足現代紳士想要有一雙專屬自己高級運動鞋的需求。

▲未來就可以跟陳偉霆穿同款了！（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

此服務在台灣專賣店已經起跑，但目前僅限用店內iPad進行設計，訂製鞋款將於6~8週後到貨。微博上要網友截圖猜測陳偉霆打造的鞋款，就有機會跟男神穿同款，答案將於2019秋冬大秀後揭曉，不妨去猜猜看吧。

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