Reebok經典Logo配「粉橘色」超夢幻！　春天穿保證美爆街頭

▲畢書盡腳上的鞋款，就是Reebok全新的主力系列！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

Reebok自2018年來就有明顯「潮流化」趨勢，現在再把經典的Vector logo在全新的系列裡徹底翻玩！俏皮地出現在鞋身、鞋側或中底，還搭上女生專屬的「粉橘色」，絕對是春天美爆街頭的關鍵。

▲清甜少女風，或是潮流男孩，這系列通通能滿足。（圖／品牌提供）

這個全新的Alter The Icon（ATI）系列，是致敬品牌輝煌90年代、承先啟後的重量級鞋款，也將會是2019年主打系列。保有流線感鞋型、舒適大底與內襯軟墊的設計下，能發現標誌的Vector logo在不同配色裡，會出現在不同位置，視覺極具趣味與驚喜。

▲每雙鞋的設計都有些許不同，很有巧思。（圖／品牌提供）

此系列從2018年12月就悄悄偷跑上市，加上2019年1月新款，總共已有19款不同配色與設計款式。除了Logo位置不同，鞋款上也運用不同材質，讓復古風格呈現出更多面貌選擇。

▲配上復古運動裝超適合。（圖／品牌提供）

台灣區代言人Bii畢書盡也搶先示範穿搭，以運動裝配上全新的Alter The Icon鞋款，他表示：「很喜歡這樣看起來衝突但又完美的搭配。」品牌預告未來將會有更多突破想像的設計，潮流迷們可以敬請期待。

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