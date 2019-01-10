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「兩穿毛衣」能變斗篷！　修杰楷推坑型男必入手

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▲Emporio Armani概念店有什麼特色？快聽修杰楷介紹～（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

義大利男裝Emporio Armani（EA）在微風南山開設全新概念店，邀請男星修杰楷搶先帶逛，他除了大推店內裝潢「無壓力」，還推坑男人們可入手身上的「兩穿毛衣」，直呼：「女生看了會大加分！」

▲修杰楷出席Emporio Armani活動（圖／品牌提供）

▲Emporio Armani全新概念店，營造明亮購物環境。（圖／品牌提供）

同步英國倫敦的全新概念店，有別於以往黑色鏡面設計，換成淺白色織紋壁面、木質地板，展示空間內充滿曲線及線條，營造明亮和諧、具流動感的購物環境。修杰楷逛了一圈後表示：「(天花板)挑高逛起來沒有壓力、動線很明確，用淡色調更能凸顯衣服設計。」

▲修杰楷出席Emporio Armani活動（圖／品牌提供）

▲毛衣一秒變斗篷，是不是很有趣？（圖／品牌提供）

身上穿的毛衣很有巧思，他大推薦「想要有小變化，卻又不誇張」的男人，「拉鍊拉起來是正常的毛衣，一拉開就變成斗篷，是兩種穿法。」冬天則建議男人入手一條圍巾，簡單就能為造型加分。

▲吳卓源出席Emporio Armani活動（圖／品牌提供）

▲吳卓源讚身上鑲有金邊、金色鈕釦的雙排釦羊毛外套很優雅。（圖／品牌提供）

Emporio Armani於2018年整併旗下商務風格的Armani Collezioni及運動休閒時尚的Armani Jeans，2019春夏以「探索未知」為主題，在服飾與配件中加入自由、冒險精神。

▲Emporio Armani數字系列（圖／品牌提供）

▲大中華區限定的數字系列，全台只在微風南山店獨賣。（圖／品牌提供）

此全新概念店還有販售全台獨家的數字系列，以黑色為主色調，將數字、符號、像素、幾何圖形及印花注入18件男士單品中，代言人胡歌、大陸男星鄭愷都搶先穿上。開幕期間還另有滿額贈禮，粉絲們快點去挑選新年禮物吧。

▲修杰楷出席Emporio Armani活動（圖／品牌提供）

▲滿額禮有Giorgio Armani奢華訂製緞光水唇膏、Emporio Armani限量數字系列後背包，數量有限，快把握。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

修杰楷, Emporio Armani, 微風南山, 毛衣, 吳卓源
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