「高級臉」丁海寅輕鬆駕馭大地色　粉絲迷暈猛喊：老公啊～

▲丁海寅全新大片，又讓粉絲們「心臟爆擊」啦！（圖／翻攝自www.smlounge.co.kr、StyleThings微博）

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以暖男、靦腆形象狂吸「姐姐粉」的南韓男星丁海寅，每次全新釋出的造型，總提醒人該換桌布了！近期公開的一組，是他穿著大地色系的「秋日紳士」風格大片，被讚有著一張「高級臉」的他，因白皙皮膚輕鬆駕馭，帥到粉絲狂喊：「老公」！

▲秋冬穿大地色系最適合。（圖／翻攝自www.smlounge.co.kr、CFP）

這組大片是丁海寅隨南韓雜誌《Arena 》前往法國巴黎拍攝的，這次服裝全都出自Dior Men，從封面上的淺卡其色套裝，外罩著一件駝色長風衣，腰際處也用駝色系皮帶，除了顧好身形比例，還把他的溫柔氣質襯托得更為出色。

▲春天穿搭可以參考丁海寅的造型～（圖／翻攝自www.smlounge.co.kr、StyleThings微博）

整組大片中，有許多「變化型」西裝值得男人們在春天、秋天裡效仿。像是深藍色的成套西裝內可以不穿白襯衫，因特殊的鈕扣位置，V領處便能營造出一絲性感氣息。再配一雙球鞋，展現隨興面貌，就是新世代紳士的標準模樣。

▲放閃也可以學右邊這張。（圖／翻攝自holyhaein、mindbridge_kr IG）



另外在淺灰色西裝裡，也可以配淺藍色西裝，或是選穿印有滿版刺繡花紋的大衣，流露出浪漫不羈性格。而丁海寅拍攝Mind Bridge所穿著的淡色系服裝，則適合居家與約會穿搭，跟女友來同件不同色的大衣，看似自然卻有淡淡的甜蜜感，看久了也不會膩。

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