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超帥麻辣鍋老闆李皓「比食物更好吃」！　網蓋樓揪團：兩個都打包

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▲超帥麻辣鍋老闆李皓爆紅（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

▲這顏值根本是明星等級！（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

文／班尼

在寒冷冬天裡，許多人都會吃麻辣鍋暖胃，而四川成都就有一間麻辣鍋，不是因為食材多厲害，而是因為老闆「太帥」爆紅，濃眉大眼、185公分高挑身材，比一堆男明星都還帥，讓網友瘋狂蓋樓揪團：「火鍋、老闆都打包」、「老闆比食物更好吃」、「這個鍋必須吃！」

▲超帥麻辣鍋老闆李皓爆紅（圖／翻攝自YouTube／精选短视频）

▲有人為了看老闆李皓，連續7天吃麻辣鍋。（圖／翻攝自YouTube／精选短视频）

這間「二龍轉」火鍋店的老闆李皓，是1988年出生，因為帥氣長相，在抖音上爆紅，已經擁有超過21萬粉絲，吸引許多人前往朝聖。在受訪時他表示目前有3成的客人是因他而去，最瘋狂的粉絲更是連續吃7天，讓他留下深刻印象。

▲超帥麻辣鍋老闆李皓爆紅（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

▲李皓以前當過模特兒，拍過許多帥氣大片。（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

隨著微博、IG瘋狂以「最帥火鍋店老闆」封號轉載，李皓成為時下最夯網紅之一，他謙虛地說：「不是網紅、長相不是特別好看，但也不差。」談到自己最滿意的部位，他給了一個驚喜的答案：「嘴巴」！

▲超帥麻辣鍋老闆李皓爆紅（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

▲身材也是超完美！（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

從影片中能看到，李皓很喜歡穿著長版T，配上緊身長褲，讓身形比例看起來更修長，衣服下也藏有好身材：爆筋手臂肌肉、胸肌與六塊肌，則是一週去4次健身房的成果。他還親身脫衣泡湯拍廣告、宣傳自家火鍋，讓人眼睛都不知道該看哪！

▲超帥麻辣鍋老闆李皓爆紅（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

▲雖然結婚當爸了，但還是有不少人想衝一波朝聖。（圖／翻攝自亞洲男子公司微博）

而雖然李皓很早就結婚了，也已經有小孩，但因為帥氣外型，讓火鍋店爆紅，許多粉絲除了吃火鍋，還一定要找他拍照。網友看了都口水直流，直說「老闆感覺比較好吃」、「火鍋、老闆全打包」、「有人在看火鍋嗎？」也有不少人揪團：「我們去成都吃老闆」、「這個必須吃啊」。

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關鍵字：

成都, 麻辣鍋, 李皓, 抖音, 爆紅, 鮮肉, 帥哥
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