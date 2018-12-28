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帥到跟天使一樣！　防彈V奪「2018全球最有魅力男星」

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▲來看看「2018年最有魅力男星」有誰～

編輯／J

2018年即將結束，這一年裡還是有許多鮮肉、帥哥幫忙「淨化眼球」，回首整年度，你覺得誰是最帥、最有魅力的呢？美國網站Bright Side網站上公布票選結果，冠軍由防彈少年團成員V（金泰亨），把「格雷總裁」、「超人」都打趴！

▲防彈V奪「2018全球最有魅力男星」（圖／翻攝自 staywithv.hk IG）

▲防彈V被網站上形容「跟天使一樣」！（圖／翻攝自 staywithv.hk IG）

南韓夯團防彈少年團（BTS）人氣夯翻全球，而成員V（金泰亨）更是以超帥長相圈粉無數人。相繼成為2017年美國電影網站TC Candler、外媒Famous STAR 101於2018年10月中票選出「全球最帥男星」後，現在再被形容如「天使」，也認為他在舞台上從來不隱藏情緒，或許是深受愛戴的原因。

▲2018全球最有魅力男星（圖／翻攝自zayn、jamie.dornan._ IG）

▲（左）贊恩、（右）傑米多南榜上有名。（圖／翻攝自zayn、jamie.dornan._ IG）

這個榜單再度讓V蟬聯「世一美」（世界第一美男）寶座，而細看前10名男星榜單，也只有V是唯一的東亞面孔。第二名的從「一世代」單飛的歌手贊恩奪下。台灣人較熟悉的，還有第三名、演出「格雷總裁」爆紅的的傑米多南（Jamie Dornan）。

▲2018全球最有魅力男星（圖／翻攝自 Henry Cavill FB）

▲亨利卡維爾大螢幕上、私底下都超有魅力。（圖／翻攝自 Henry Cavill FB）

拿下第八名、演出「超人」一角的亨利卡維爾（Henry Cavill），被重提多次選角失利、錯過演出知名電影角色，成為「好萊塢最衰男星」一事。私底下愛動物又會講4種語言的他，當然還有一身超猛肌肉，渾身都散發迷人賀爾蒙。

▲2018全球最有魅力男星（圖／翻攝自 tonimahfud、marlontx IG）

▲（左）德國男模Toni Mahfud、（右）巴西男模Marlon Teixeira散發粗獷性格。（圖／翻攝自 tonimahfud、marlontx IG）

從其他榜單上來看，多數「最有魅力男星」，皆屬濃眉、電眼、落腮鬍的粗獷長相，看來已是帥氣的「標配」。

美國網站Bright Side網站「2018年10大最有魅力男星」：

1.防彈少年團成員V（金泰亨）
2.贊恩（Zayn Malik）
3.「格雷總裁」傑米多南（Jamie Dornan）
4.西班牙演員Maxi Iglesias
5.巴西男模Marlon Teixeira
6.德國男模Toni Mahfud
7.美國演員威廉列維（William Levy）
8.「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）
9.土耳其演員察合台烏魯索伊（Çagatay Ulusoy）
10.麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）

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關鍵字：

防彈少年團, BTS, V, 金泰亨, 2018, 格雷總裁, 傑米多南, 亨利卡維爾, Henry Cavill
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