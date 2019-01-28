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情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

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▲adidas Originals、PUMA愛心鞋（圖／品牌提供）

▲小愛心裡面有經典三線設計，爆炸可愛啦～（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

在長長的年假之後，就是西洋情人節的到來，有另一半的人可別忘記要準備，沒有想法的人，這雙「小愛心鞋」絕對能讓對方感受到滿滿心意，即便什麼都不說，直接又熱情的紅色，加上簡約俏皮的一顆心，立刻道盡最真摯的情感。

▲adidas Originals、PUMA愛心鞋（圖／品牌提供）

▲adidas Originals、PUMA愛心鞋（圖／品牌提供）

▲拿來做情侶鞋超適合！（圖／品牌提供）

adidas Originals繼2018年推出鞋側有愛心形狀的鞋款設計，兩個人的腳靠在一起時就能讓愛心「合體」的超浪漫設計後，2019年也獻上Stan Smith 愛心特別系列。整個鞋面上以一顆小愛心為主，裡面則藏了經典的三線設計，這樣的圖案也出現在鞋身內裡。有小白鞋、紅色漆皮版本，送給心愛的他／她絕對不會錯。

▲adidas Originals、PUMA愛心鞋（圖／品牌提供）

▲PUMA的愛心鞋，兩腳靠攏就會現身。（圖／品牌提供）

只不過這雙鞋在東區女鞋選品店FRUITION於26日開賣，官方臉書粉絲專頁宣布已經完售。沒買到先別搥牆，因為PUMA也有一雙「愛心鞋」可以大膽說愛，還請出女星謝欣穎示範，只要將兩隻腳靠在一起，就是一顆大大的愛心，西裝、襯衫、街頭裝扮都能搭。

▲adidas Originals、PUMA愛心鞋（圖／品牌提供）

▲春天踩上大膽說愛吧～（圖／品牌提供）

這雙是2019年度美鞋PUMA Basket Crush，推翻過往傳統，以拼接愛心的巧思，主張不須害怕世俗眼光，人人都有勇敢說愛的自由與權利。而目前已開賣無懼黑、自由白、和愛戀粉三款，2月8日會再推出熱戀紅心新色，快點買來放閃吧～

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關鍵字：

adidas Originals, 情人節, Stan Smith, 愛心, PUMA, 謝欣穎
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