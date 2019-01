潮男快筆記！余文樂「買不到聯名」又來了　販售資訊公開

▲余文樂親自拍攝大片,網友們狂喊:「超帥!」(圖/品牌提供)

記者楊坊士/台北報導

「六叔」余文樂的穿搭帶著性格魅力,受到潮男追捧,也成為許多女生的「男神」,讓其主理的潮牌MADNESS常常被搶購一空。先前與Timberland的聯名,被網友稱為「買不到系列」,即將於20日推出第二波,現在就公開販售地點,還不快記起來!

▲聯名販售資訊快往下看。(圖/品牌提供)

Timberland與MADNESS繼2017年秋季首度合作,2019年再次合作推出全新聯名企劃,將「ALTERATION」作為為主題,並以限量與主線系列形式推出9款新鞋履。

▲加入軍裝元素更顯帥。(圖/品牌提供)

限量系列融入軍裝色調,繡上「MAD」標誌點綴,而「A」字用英軍傳統的箭頭代替,象徵各種氣候都能穿。「TYPE-MD02」靴款以6吋經典黃靴為藍本,加入GORE-TEX®技術提升防水性能,並保有輕量與透氣性。將於Timberland西門旗艦店及INVINCIBLE台北、台中、高雄門市販售。

▲細節都能看到MADNESS的工藝堅持。(圖/品牌提供)

主線系列仍以橄欖綠、深棕與灰色貫穿,鞋領位置添上「BY MDNS」刺繡字樣裝飾及壓印於鞋墊上,呈現出MADNESS對工藝細節的堅持。將於Timberland台中新光三越、漢神巨蛋店、昂路夢時代店及官方網路商店販售。

▲潑墨跟字樣都象徵著余文樂強大意志。(圖/品牌提供)

近期MADNESS還跟Adidas聯名,將旗艦跑鞋UltraBOOST 4.0為藍本大玩工裝常見的「潑墨」!這是象徵著健身運動時和水滴落在鞋面上,展現鍛鍊的強大意志。外側皮革更印上「all work and no play makes you mad」,靈感來自余文樂手臂的刺青,共黑白兩款即日起已經買得到。

