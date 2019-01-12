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潮男快筆記！余文樂「買不到聯名」又來了　販售資訊公開

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▲Timberland x MADNESS聯名（圖／品牌提供）

▲余文樂親自拍攝大片，網友們狂喊：「超帥！」（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

「六叔」余文樂的穿搭帶著性格魅力，受到潮男追捧，也成為許多女生的「男神」，讓其主理的潮牌MADNESS常常被搶購一空。先前與Timberland的聯名，被網友稱為「買不到系列」，即將於20日推出第二波，現在就公開販售地點，還不快記起來！

▲Timberland x MADNESS聯名（圖／品牌提供）

▲聯名販售資訊快往下看。（圖／品牌提供）

Timberland與MADNESS繼2017年秋季首度合作，2019年再次合作推出全新聯名企劃，將「ALTERATION」作為為主題，並以限量與主線系列形式推出9款新鞋履。

▲Timberland x MADNESS聯名（圖／品牌提供）

▲加入軍裝元素更顯帥。（圖／品牌提供）

限量系列融入軍裝色調，繡上「MAD」標誌點綴，而「A」字用英軍傳統的箭頭代替，象徵各種氣候都能穿。「TYPE-MD02」靴款以6吋經典黃靴為藍本，加入GORE-TEX®技術提升防水性能，並保有輕量與透氣性。將於Timberland西門旗艦店及INVINCIBLE台北、台中、高雄門市販售。

▲Timberland x MADNESS聯名（圖／品牌提供）

▲細節都能看到MADNESS的工藝堅持。（圖／品牌提供）

主線系列仍以橄欖綠、深棕與灰色貫穿，鞋領位置添上「BY MDNS」刺繡字樣裝飾及壓印於鞋墊上，呈現出MADNESS對工藝細節的堅持。將於Timberland台中新光三越、漢神巨蛋店、昂路夢時代店及官方網路商店販售。

▲Adidas x MADNESS聯名（圖／品牌提供）

▲Adidas x MADNESS聯名（圖／品牌提供）

▲潑墨跟字樣都象徵著余文樂強大意志。（圖／品牌提供）

近期MADNESS還跟Adidas聯名，將旗艦跑鞋UltraBOOST 4.0為藍本大玩工裝常見的「潑墨」！這是象徵著健身運動時和水滴落在鞋面上，展現鍛鍊的強大意志。外側皮革更印上「all work and no play makes you mad」，靈感來自余文樂手臂的刺青，共黑白兩款即日起已經買得到。

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關鍵字：

余文樂, Timberland, MADNESS, adidas, UltraBOOST, 聯名, 六叔
fashion.net

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