吳慷仁收復刻籃球鞋超嗨！　自爆「超糗往事」全場笑翻

▲吳慷仁收到復刻籃球鞋超開心，來聽聽為什麼？（影／記者楊坊士攝）



記者楊坊士／台北報導

日系休閒運動品牌Onitsuka Tiger在微風南山開幕全台最大概念店，邀請「鐵粉」吳慷仁站台，更送上全台第一雙70週年復刻鞋款OK Basketball，讓他超嗨大喊：「送啦！(台語：爽啦)」導覽時也開心捧著鞋款拍照，看來鐵粉可不是叫假的。

▲吳慷仁穿上整套Onitsuka Tiger服飾，超適合喜歡舒服穿搭的他。（圖／記者屠惠剛攝）

小時候因為參加手球隊，看到教練穿上Onitsuka Tiger服飾、鞋款，讓吳慷仁超想要，但無奈無錢無法入手。吳慷仁自爆曾買過一雙鞋，「(那雙)標誌在外面(鞋側)，還跟朋友爭論在外面比較好看，後來才知道正版的(標誌)是在裡面。」買到盜版鞋的糗事也引起全場大笑。

▲吳慷仁收到復刻鞋超開心。（圖／記者屠惠剛攝）

吳慷仁表示直到國中時，媽媽才幫他買下人生第一雙正版鞋，因為鞋底的招牌虎爪紋，磨地會發出「唧唧叫」聲音，聽了相當過癮。36歲的他自稱「老了」，穿衣服較注重機能、實用性，也會回頭愛上小時候的經典設計，甚至有一件衣服連穿10年、穿到都「黃掉！」

▲微風南山店是品牌最大的概念店。（圖／品牌提供）

自1949年由鬼塚喜八郎創立的Onitsuka Tiger，2019年迎來70歲生日，在微風南山開設全台最大間概念店，店裝偏向日本裝潢風格，也展售最齊全的鞋款。

▲縫線、標誌、金屬扣環都是當年設計。（圖／品牌提供）

而為了慶生，品牌創立的第一雙鞋款OK Basketball也推出全新復刻款，從鞋型、縫線、鞋帶金屬扣環到鞋舌上的標籤，都原汁原味重現首代設計。另外還有白色低筒皮革款、黑色高筒皮革款，都搶先全台獨賣，2月起才會在其他櫃點上市。

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