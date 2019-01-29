BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

▲BABY-G 25周年錶款，完美復刻第一代設計。（圖／品牌提供）



記者楊坊士／台北報導

日本CASIO旗下品牌BABY-G誕生於1994年，發表專為女性設計的電子錶，至今仍是年輕女孩最愛的品牌之一。為了慶祝滿25週年，全新紀念錶款重現第一款設計，就正面而言只有錶盤上的品牌Logo不同，堪稱是超完美復刻。

90年代初，CASIO發覺市面上沒有如另一旗下品牌G-SHOCK一樣堅韌耐用的女錶，於1994年推出首款Baby-g DW-520，Baby-g是取自G-SHOCK，並將入Baby，有珍惜與喜愛的用意。較輕的錶殼、流行色系設計，也延續G-SHOCK的耐衝擊特質。當時錶圈上的Logo仍為G-SHOCK，是針對女性所設計的G-SHOCK錶款。

▲早期錶款有以音樂為靈感，錶面如同唱盤的設計款式。（圖／品牌提供）



而在1995年推出的BG-100，首度運用上Baby-g 的 LOGO，代表品牌正式開始。隨著時間發展，加入各種運動元素、嘻哈或雷鬼音樂為靈感，注入年輕世代文化。另外也推出指針式錶款、金屬零件與具備太陽能與電波技術，增添更多功能性選擇。

▲BGT-2500 太陽能電波錶款、MS系列讓消費者有更多選擇。（圖／品牌提供）

2014年是品牌重要變革的一年，品牌Logo變為全大寫的BABY-G，品牌概念也從「Tough and Cute」更改為「Tough and Cool」，將消費族群擴轉為20~30歲女性。現在則有成熟都會氣息的G-MS系列與 G-SQUAD藍牙運動系列，滿足不同族群。

▲這些設計都是保留第一代的經典。（圖／品牌提供）



歡慶2019年是創立25周年，特別復刻初代錶款DW-520，推出紀念錶款BGD-525，半透明材質的錶殼及錶帶、方形錶殼上下的白色防撞保護框、粉紅色G字都是重現當年設計。而防水深度增加到200米，錶底蓋鐫刻25週年紀念Logo，錶盒上更用紫色及桃紅色，象徵90年代設計風格，有街頭潮流風格與經典設計，鐵粉們不來一只嗎？

▲BGD-525-7，售價3,000元。（圖／品牌提供）

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