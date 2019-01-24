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LV春夏男裝必入手！　螢光半透明Keepall手袋潮人已搶翻

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▲LV 2019春男女裝超精彩，快來一探究竟～（影／記者楊坊士攝）

▲LV 2019春夏預覽（圖／記者楊坊士攝）

▲LV 2019春夏預覽（圖／記者楊坊士攝）

▲透視半透明的包款成為熱門單品。（圖／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

眾所矚目的LOUIS VUITTON（LV，路易威登）2019春夏男裝，於24日舉行發表會，這是新任男裝總監Virgil Abloh入主後的首作，讓這精品龍頭增添不少街頭風格，繽紛用色、透視元素遍佈整系列，其中一款螢光半透明Keepall手袋已被潮人搶購一空，想入手可得排隊預訂。

▲▲LV 2019春夏（圖／品牌提供）

▲▲LV 2019春夏（圖／品牌提供）

▲LV 2019春夏男裝潮味十足。（圖／品牌提供）

從超過10套的白系色開始，接著有淺綠、赤褐色，或是紮染技術的運用，春夏男裝相當繽紛亮眼。Virgil Abloh也以《綠野仙蹤》為靈感，桃樂絲、稻草人圖案增添童趣。他還加深了配件與服裝的連結，像是把手拿包結合服裝，宛如「穿」在身上。

▲LV 2019春夏預覽（圖／記者楊坊士攝）

▲LV無線耳機即日起開上市。（圖／記者張妤瑄攝）

先前在網路上引起話題的LV無線耳機，是攜手音響大廠Master & Dynamic，將耳機上加上經典Monogram圖案，一共有4色，即日起已在台灣上市，售價35,400元。

▲LV 2019春夏預覽（圖／品牌提供）

▲LV 2019春夏預覽（圖／品牌提供）

▲女裝綜合4大主題，浪漫、女權通通看得到。（圖／品牌提供）

春夏女裝揉合未來太空、女權主義、回到過去、高級訂製工藝四大主題，有異材質拼貼的大衣與外套、融入60~70年代的復古手繪圖案，山巒、海洋生物都增添奇幻氛圍。建築感結構或或是法式宮廷的羊腿袖，充滿立體層次感。

▲LV 2019春夏預覽（圖／記者楊坊士攝）

▲LV 2019春夏預覽（圖／記者楊坊士攝）

▲這些包款勢必成為超夯單品。（圖／記者楊坊士攝）

包款自是每一季的大重點，有小鎖頭包Luckybb、綴有愛心鎖頭的Lovelock包，注入浪漫情意。另外還有Nicolas Ghesquière以《侏羅紀公園》為靈感打造的Egg包，還有前衛造型的陀螺包，以及從1969年Malle包縮小而成的Mini Luggage新包款，勢必都將成為曝光率超高的熱門單品。

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聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 2019春夏, Virgil Abloh, 透視, 半透明, 螢光
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