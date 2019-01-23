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楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

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記者楊坊士／台北報導

LOEWE在微風南山開幕全新CASA LOEWE概念店，女星楊丞琳受邀搶先逛！保守估計就有超過10個品牌包款的她，秉持著「想要自己買」的想法，但若男友突然送會超開心。那李榮浩送過嗎？她羞認說：「有啊，都是我喜歡的，他很有品味，很懂我。」

▲▼ LOEWE微風南山全新CASA LOEWE概念店開幕,楊丞琳 。（圖／記者周書羽攝）

▲楊丞琳擁有超過10個LOEWE包包。（圖／記者周書羽攝）

楊丞琳長相可愛，但自認個性其實「沒那麼女」，特愛LOEWE的設計優雅中帶有個性，很適合現在輕熟女年紀的她。比起服裝，她更愛用包包作為一個品牌的入門單品，但會注意用顏色不會重複，會想要「包色」嗎？楊丞琳笑說：「那需要媽媽同意。」

▲▼ LOEWE微風南山全新CASA LOEWE概念店開幕,楊丞琳 。（圖／記者周書羽攝）

▲楊丞琳預告2019年會重啟巡演、著手新專輯 。（圖／記者周書羽攝）

在2018年11月換上平瀏海，逆齡造型令許多網友驚呼：「根本是高中生！」但楊丞琳卻說：「剪完第一天就想留長」，認為跟自己將邁入35歲的年紀不符，更表示以現在的瀏海拍雜誌，對比以往多了個性。那這髮型會留到何時？「也許到3月吧，是一個限定髮型。」

▲▼ LOEWE微風南山全新CASA LOEWE概念店開幕 ,曾之喬 。（圖／記者周書羽攝）

▲曾之喬長裙可明顯看到性感腰身。（圖／記者周書羽攝）

同場來賓還有曾之喬，她說明身上長裙「乍看不性感，但能看出身材曲線」，是一件舒服、有層次又充滿細節的服裝。運動員出身的她，以往都只在乎「辣」，更自嘲是「穿搭白痴」，而現在已滿30歲，已經完全不追求。

先前出書後引起廣大迴響，躍升暢銷作家的曾之喬吐露感想：「比發EP成績還好，受寵若驚！」由於當時是心中的一個聲音鼓勵去丹麥，害她現在膽戰心驚：「很怕再有一個聲音叫我出書。」那若猶豫不決是否買包時，會想要這個聲音幫忙抉擇嗎？她笑稱：「希望會跟我說『要買』。」

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關鍵字：

楊丞琳, 李榮浩, 曾之喬, LOEWE, 微風南山
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